Moody's знизило рейтинг «Промінвестбанку»

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s понизило рейтинг «Промінвестбанку» з рівня Ba2/Aa1.ua/E+ до рівня Caa2/B3.ua/E.

Про це йдеться в повідомленні МРА, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Довгостроковий рейтинг «Промінвестбанку» за депозитами в національній валюті понижений з Ва2 до Саа2 і в іноземній валюті - з В2 до Саа2, рейтинг за національною шкалою - з Aa1.ua до B3.ua, фінансової стійкості - з Е+ до Е.

Пониження рейтингу пов`язане з нинішньою ситуацією навколо банку, зокрема, з введенням Нацбанком тимчасової адміністрації банку.