Спецпризначенці ЗСУ проводять тактико-спеціальні навчання в зоні АТО (фоторепортаж)

15:35, 16 вересня 2016
Суспільство
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Військові розвідники Сил спеціальних операцій 15-16 вересня проводять тактико-спеціальні навчання в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

УНИАН

Зокрема, спецпризначенці за планом бойової підготовки відпрацювали порядок десантування груп в умовний тил противника з гелікоптера Мі-8МТ, повідомляє прес-центр штабу АТО у своєму Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня 2016 року президент України Петро Порошенко підписав закон про Сили спецоперацій ЗСУ.

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