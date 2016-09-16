Спецпризначенці ЗСУ проводять тактико-спеціальні навчання в зоні АТО (фоторепортаж)

Військові розвідники Сил спеціальних операцій 15-16 вересня проводять тактико-спеціальні навчання в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

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