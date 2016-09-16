Спецпризначенці ЗСУ проводять тактико-спеціальні навчання в зоні АТО (фоторепортаж)
15:35, 16 вересня 2016Суспільство
921 0
Військові розвідники Сил спеціальних операцій 15-16 вересня проводять тактико-спеціальні навчання в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.
15-16 вересня спецпризначенці відпрацьовують майстерність в зоні АТО / Фото УНІАН
Зокрема, спецпризначенці за планом бойової підготовки відпрацювали порядок десантування груп в умовний тил противника з гелікоптера Мі-8МТ, повідомляє прес-центр штабу АТО у своєму Facebook.
Як повідомляв УНІАН, 26 липня 2016 року президент України Петро Порошенко підписав закон про Сили спецоперацій ЗСУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter