На обліку в Мінсоцполітики за тиждень кількість переселенців зросла майже на 5 тисяч

Станом на 19 вересня поточного року на обліку перебувають 1 мільйона 703 тисяч 932 внутрішніх переселенця з Донбасу та Криму, що на 4,6 тисячі більше, ніж тижнем раніше, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Згідно з повідомленням, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 379 809 сімей з Донбасу та Криму.

Більше 988 тисяч сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, більш 913 тисяч сімей отримали її. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів з початку 2016 року склала 2,2 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 12 вересня поточного року на обліку перебувало 1 мільйон 699 тисяч 319 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.

За підсумками перевірки в 2015 році СБУ на початку 2016 року передало Мінсоцполітики інформацію про більш ніж 450 тисяч осіб, які зареєстровані як тимчасові переселенці, але не проживають на підконтрольних української влади територіях. Виплати цим громадянам було призупинено до моменту підтвердження факту їх проживання на підконтрольній території. За даними Пенсійного фонду, після того, як були зупинені пенсійні виплати, з 460 800 внутрішньо переміщених осіб виплати відновлено 143 тисяч, іншим - відмовлено.

У той же час віце-прем'єр Павло Розенко зазначав в інтерв'ю УНІАН, що, незважаючи на призупинення виплат, зазначені люди не були виключені зі списку переселенців, оскільки для цього їм повинна бути анульована довідка переселенця. Довідка може бути скасована управлінням соцзахисту тільки на підставі конкретної інформації Державної міграційної служби. Цей процес, за словами Розенка, може тривати кілька місяців.