Ющенко прагне підвищити якість судових рішень

Запропонована Президентом України організація окружних адміністративних судів, територіальна юрисдикція яких поширюватиметься на Київ, покликана сприяти підвищенню оперативності та якості вирішення судових справ.

На цьому наголошується у переданому агентстві УНІАН роз`ясненні Міністерства юстиції України щодо підстав для ліквідації та створення судів.

“14 жовтня 2008 року прес-служба Української соціал-демократичної партії поширила заяву – начебто від імені першого заступника міністра юстиції – щодо підстав для утворення та ліквідації судів. Фактично, суспільство було грубо дезінформовано повідомленням партійної прес-служби щодо суті цього важливого правового питання, оскільки автори заяви вибірково перерахувавши підстави для утворення чи ліквідації суду, передбачені в Законі України “Про судоустрій України”, взялися робити політичні висновки щодо указу Президента, яким було ліквідовано Окружний адміністративний суд міста Києва”, – йдеться у роз’ясненні.

У заяві УСДП стверджувалося, підкреслюють у Мін`юсті, що “виключними підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна адміністративно-територіального устрою, передислокація військ або реорганізація Збройних Сил України, зміна визначеної цим законом (про судоустрій - УНІАН) системи судів”.

”У зв`язку тим, що працівники прес-служби Української соціал-демократичної партії вочевидь не є фахівцями у галузі юриспруденції, Міністерство юстиції вважає за необхідне надати інформацію і щодо інших підстав для утворення чи ліквідації судів", йдеться у повідомленні.

Так, Мін`юст звертає увагу, що одним із принципів вільного доступу до правосуддя є територіально зручне місцезнаходження судів, наявність достатньої кількості суддів і судів на території України, зауважується у роз’ясненні.

Як пояснили у Мін`юсті, саме керуючись вказаними принципами 13 жовтня Президент України видав указ, яким ліквідував Окружний адміністративний суд м. Києва і утворив Центральний окружний адміністративний суд м. Києва та Лівобережний окружний адміністративний суд м. Києва.

“Слід наголосити, що подання про утворення цих судів внесено Президенту ще наприкінці серпня 2008 року”, йдеться у роз’ясненні.

У зв’язку з цим, у Міністерстві юстиції поінформували, що на сьогодні до територіальної підсудності Окружного адміністративного суду Києва віднесено, як виняток, окремі категорії справ, відповідачами у яких є Президент, Кабінет міністрів, міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, Національний банк чи інший суб’єкт владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України.

”Це категорія складних справ, у яких високою є ймовірність тиску на суддів. Такий суд повинен бути здатним забезпечити оперативне, кваліфіковане та неупереджене їх вирішення. Як показує практика, насьогодні на розгляд Окружного адміністративного суду м. Києва надходить значна кількість справ, які тривалий час у зв`язку з великим навантаженням на суддів не призначаються до розгляду. Така ситуація призводить до порушення конституційних прав громадян на забезпечення ефективного судового захисту та вирішення спору у розумні строки”, констатують у Мін`юсті.

При цьому у роз’ясненні зауважується, що запропонована Президентом організація окружних адміністративних судів, територіальна юрисдикція яких поширюватиметься на м. Київ, покликана сприяти підвищенню оперативності та якості вирішення судових справ.

“Підтвердженням цього є забезпечення територіальної наближеності цих судів до людей, з урахуванням транспортного сполучення між правим і лівим берегами Києва.

До того ж, такі зміни у формуванні системи адміністративних суддів є не останніми, оскільки вони розпочали свою роботу зовсім нещодавно, а практика вже вимагає внесення відповідних коректив. Зокрема, нині розглядається доцільність утворення Житомирського та Вінницького апеляційних адміністративних судів. Отже такі рішення не є спонтанними, а готуються на основі проведених аналізів практики діяльності адміністративних судів”, зазначають у Міністерстві юстиції.