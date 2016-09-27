Заступник голови Нацполіції про інцидент у Кривому Озері: жалюгідний стан підрозділу сформував певні правила поведінки

Про це в інтерв'ю ЛІГА.net повідомив заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв.

"Цей інцидент не є наслідком атестації. Я розглядаю ситуацію в Кривому Озері як системну проблему кадрового формату. Криве Озеро знаходиться на околицях області. Рівень уваги керівництва обласного управління Національної поліції до цього підрозділу формувався за залишковим принципом. Укомплектованість підрозділу була, м'яко кажучи, не найкраща. Стан материльно-технічного забезпечення - жалюгідний", - сказав Бушуєв.

"Можливо, комплекс факторів, в тому числі і неувага до цього підрозділу з боку обласного управління, призвів до того, що там сформувалися певні правила поведінки, які реалізувалися в таку проблему", - зазначив заступник голови Нацполіції.

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Він запевнив, що факти перевищення поліцією службових повноважень ніколи не будуть замовчуватись.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня за клопотаннями слідчих прокуратури Миколаївської області слідчій суддя продовжив строк тримання під вартою до 2 місяців без права внесення застави двом працівникам поліції, які підозрюються у перевищенні повноважень.

24 серпня цього року у смт Криве Озеро Миколаївської області під час затримання працівниками поліції від пострілів загинув місцевий житель Олександр Цукерман.

Як стверджують у поліції, Цукерман чинив опір, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники". Згідно з висновком судово-медичної експертизи, він помер від вогнепальних поранень: на тілі загиблого виявлено щонайменше 4 вогнепальних поранення, отриманих внаслідок пострілів із травматичного пістолета.