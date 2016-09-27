Лікарі про стан убивці поліцейських Пугачова: претензія тільки одна – браслет на нозі заважає (відео)

Олександр Пугачов, якого підозрюють у вбивстві патрульних у Дніпрі, досі перебуває в реанімації обласної лікарні Мечникова під посиленою охороною. Про це повідомляє ТСН.

Він і надалі не визнає свою провину.

"Просто лежить із заплющеними очима. Коли його дивляться лікарі, він відповідає на питання, але небагатослівно: так, ні, болить, не болить. Претензія тільки одна: йому заважає браслет на нозі і трішечки турбує післяопераційний шов", - розповідає головний лікар обласної лікарні ім.Мечникова Сергій Риженко.

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У підозрюваного справжнє богатирське здоров'я, відзначають лікарі. Він одужує просто на очах, хоча поранення було вкрай небезпечне. Олександра Пугачова прооперували у неділю ввечері. Наразі він у ясній свідомості й усі показники в нормі.

Наразі підозрюваний зафіксований кайданками на лікарняному ліжку. Його охороняють більше десяти озброєних поліцейських.

Проте, за словами лікарів, уже завтра цей пацієнт зможе вставати, а до кінця тижня його вже хочуть виписати з лікарні. Ймовірно, він вирушить до медчастини СІЗО. Але це має вирішити суд.

Нагадаємо, 25 вересня в Дніпрі двоє патрульних зупинили чоловіка за порушення ПДР. Зловмисник відкрив стрілянину по патрульних, внаслідок чого поліцейський загинув на місці, його напарниця померла на операційному столі. У скоєнні злочину підозрюють Олександра Пугачова, колишнього бійця "Торнадо", який перебував у розшуку.