У Раді просять ОБСЄ та РЄ відреагувати на затримання українського журналіста

Про це заявила перший віце-спікер та представник гуманітарної групи у Мінську Ірина Геращенко у своєму Facebook.

«Шокована новиною про затримання в РФ українського журналіста Романа Сущенка. Він працює власкором «Укрінформу» у Франції, і ми дуже часто перетиналися по роботі під час відряджень. Розумний, професійний журналіст», - написала вона.

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«Чекаємо негайних заяв від ОБСЄ і пані Міятович, від Генсека РЄ Янгланда, від інших структур, які зобов'язані висловити протест проти арешту українського журналіста Російською Федерацією за надуманими звинуваченнями в «шпигунстві», - наголосила Геращенко.

«Українська влада вимагає негайного звільнення журналіста», - підкреслила перший віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня громадський рух «Відкрита Росія» заявив на своєму сайті, що суд Москви заарештував українського журналіста Романа Сущенка за звинуваченням у «шпигунстві», і що правозахисники випадково зустріли чоловіка у камері карантинного відділення Лефортовської в'язниці.

«Укрінформ» і дружина журналіста Анжела Сущенко уклали угоду про захист Сущенка із відомим адвокатом Марком Фейгіним. Він уночі прибув до СІЗО, де подав заявку на зустріч із затриманим українським журналістом.

Крім того, «Укрінформ» звернувся із закликом до журналістської спільноти стати на захист колеги, а також за допомогою до міжнародних правозахисних організацій, дипломатичних установ України та іноземних держав сприяти звільненню Романа.

У поширеній заяві затримання українського журналіста названо «спланованою провокацією».