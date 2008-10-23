У Києві накрили потужний конвертаційний центр

У Києві працівники податкової міліції викрили діяльність потужного конвертаційного центру.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, нелегальну фінансову мережу створив 40-річний киянин. За короткий час ним було створено десятки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

За допомогою комп’ютерів та системи модемного зв’язку «клієнт-банк» функціонери центру відстежували рух коштів по банківських рахунках, здійснювали махінації за межами України, проводили видачу готівки. За період протиправної діяльності тіньовики легалізували близько 210 мільйонів гривень.

Підпільну структуру вдалося виявити у кількох офісах і квартирах, що належали конвертаторам, а також у приватному будинку поблизу залізничної станції «Караваєві дачі». При затриманні махінаторів оперативникам довелося одночасно діяти за трьома адресами, де було вилучено 170 тисяч гривень, понад 70 печаток фіктивних підприємств і документацію, що свідчила про протиправну діяльність.

Встановлено декілька функціонерів центру, які дають пояснення. Податківці працюють над відшкодуванням завданого державі збитку. Ведеться слідство.

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