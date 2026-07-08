Україна приєдналася до 8 країн у зобов’язаннях перед глобальним оборонним банком

Мета банку - зміцнити обороноздатність країн-союзників, які поділяють схожі погляди, шляхом залучення до 134 мільярдів доларів у вигляді дешевого фінансування.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що дев'ять країн взяли на себе зобов'язання щодо створення нового глобального банку оборонних ресурсів, що стало стимулом для багатосторонніх зусиль з переозброєння країн-союзників. Про це пише Reuters.

Карні заявив на саміті НАТО в Анкарі, що Албанія, Бельгія, Греція, Латвія, Люксембург, Румунія, Туреччина та Україна пообіцяли свою підтримку Банку оборони, безпеки та стабільності (DSRB), який базуватиметься в Канаді.

У списку не було жодної великої країни G7, крім Канади, що потенційно обмежує фінансові можливості банку, хоча міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що він залишиться відкритим для нових членів.

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"Це початок, але вони, можливо, сподівалися на підтримку більших європейських гравців. В принципі, вони можуть вивести цей проєкт на новий рівень завдяки цим зобов’язанням", - сказав Лінус Терхорст, аналітик аналітичного центру з питань оборони Royal United Services Institute.

Зазначається, що мета банку - зміцнити обороноздатність країн-союзників, які поділяють схожі погляди, шляхом залучення до 134 мільярдів доларів у вигляді дешевого фінансування. Карні сказав:

"Банк оборони, безпеки та стабільності відкриє доступ до інвестицій, зміцнить нашу оборонно-промислову базу та надасть Канаді й нашим союзникам можливість разом протистояти викликам більш небезпечного та роз’єднаного світу".

Канада додала, що країнам-партнерам було запропоновано затвердити плани на національному рівні з метою введення DSRB в експлуатацію у 2027 році.

У заяві йдеться про те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну підкреслило необхідність для союзників швидко та масштабно нарощувати оборонний потенціал.

"DSRB покликаний розширити доступ до капіталу, знизити вартість фінансування та підтримати розширення промислового потенціалу в країнах-членах", - йдеться в окремій спільній заяві дев’яти країн.

Гарантії за кредитами

Уряд Карні цього року взяв на себе ініціативу щодо просування DSRB і планував оголосити про підтримку з боку близько 10 країн на саміті НАТО.

Раніше цього року він закликав до створення альянсу "середніх держав" для боротьби з тим, що він вважає розпадом традиційного світового порядку під керівництвом США.

Однак DSRB зіткнулася з труднощами в отриманні підтримки від більших європейських країн. Велика Британія та Німеччина раніше дистанціювалися від проєкту. Але міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз заявила в парламенті країни, що зараз вона "тісно співпрацює" з Канадою щодо DSRB.

Зазначається, що Велика Британія просуває свою власну окрему багатосторонню програму фінансування оборони, яка в понеділок отримала підтримку Польщі, що доповнила підтримку з боку Нідерландів та Фінляндії.

Мета DSRB - отримати кредитний рейтинг AAA, що дозволить надавати низькопроцентні кредити для фінансування оборонних проєктів, особливо для країн і компаній, які наразі зазнають труднощів із доступом до дешевшого фінансування.

Група колишніх радників НАТО з питань безпеки, високопоставлених колишніх військовослужбовців та банкірів запропонувала створити DSRB у 2024 році.

Країни НАТО та їхні союзники стикаються зі зростаючими потребами в оборонній сфері, пов’язаними з війною в Україні, зростаючою напруженістю у відносинах з Росією та побоюваннями щодо військової експансії Китаю.

До проєкту приєдналися провідні банки, зокрема JPMorgan, Deutsche Bank, Commerzbank та ING, а також канадські RBC, BMO, CIBC, National Bank of Canada, Scotiabank і TD Bank.

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