НАТО 3.0: Альянс на порозі великих змін, але не всі до цього готові, - NYT

На саміті НАТО в Анкарі європейські лідери готуються до нової ери, в якій США скоротять свою військову присутність, а основний тягар оборони ляже на Європу.

Саміт НАТО, який цього тижня відбудеться в Анкарі, може стати переломним для майбутнього Альянсу. На тлі намірів президента США Дональда Трампа скоротити американську військову присутність у Європі союзники обговорюватимуть нову модель безпеки, яку дедалі частіше називають "НАТО 3.0", пише The New York Times.

Європейські столиці вже визнають, що їм доведеться значно більше покладатися на власні сили, одночасно намагаючись зберегти США в ролі ключового союзника.

Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про намір перекинути частину американських військ і ресурсів із Європи до Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу, де Вашингтон вважає головним стратегічним викликом Китай.

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Через це європейські уряди прагнуть максимально безболісно пройти перехід до нової моделі Альянсу. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже окреслив головну ідею реформ:

"Ми вдихнемо життя в концепцію НАТО 3.0: сильніша Європа в сильнішому НАТО".

Втім, європейські чиновники визнають, що найближчими роками ситуація буде складнішою: американських військ і високотехнологічних можливостей у Європі стане менше, а питання готовності Вашингтона захищати союзників залишатиметься відкритим.

Європа має взяти на себе більше

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що НАТО вступає у третій етап свого розвитку.

"НАТО 1.0 було чітким захистом від радянської агресії. НАТО 2.0 шукало свою роль після завершення холодної війни. НАТО 3.0 означатиме, що Європа візьме на себе більшу частину тягаря звичайної оборони, а США будуть союзником, який перебуває за океаном", – сказав він.

На думку польського міністра, повномасштабне вторгнення Росії в Україну, зростання військових амбіцій Китаю та зміна американських пріоритетів роблять таку трансформацію неминучою.

Російська загроза зростає

За оцінками німецьких чиновників та представників НАТО, Росія може відновити свої військові можливості настільки, щоб бути готовою до потенційного конфлікту з Альянсом вже до 2029 року.

Саме тому європейські країни перебувають під дедалі сильнішим тиском щодо збільшення оборонних витрат і прискорення переозброєння.

На саміті США, як очікується, знову вимагатимуть від союзників виконати домовленість про підвищення оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року.

Україна залишиться серед головних тем

Однією з центральних тем саміту стане подальша підтримка України. Очікується, що країни НАТО підтвердять намір продовжити військову допомогу, а союзники без участі США пообіцяють виділити близько 80 мільярдів доларів протягом цього та наступного років.

Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у заході, щоб закликати партнерів посилити українську систему протиповітряної оборони на тлі російських масованих атак.

Європа поки що не готова повністю замінити США

Попри політичні заяви, експерти наголошують, що європейські армії поки що не здатні повністю компенсувати скорочення американської присутності.

Серед головних проблем – нестача військовослужбовців, обмежені оборонні бюджети та залежність від американських технологій.

Йдеться насамперед про далекобійні ракети, системи ППО, супутникову розвідку, дозаправку літаків у повітрі та інші стратегічні можливості.

Експертка Німецького фонду Маршалла Клаудія Мейджор зазначає, що процес уже неможливо зупинити:

"Цілком очевидно, що роль США змінюється. Головна надія полягає в тому, щоб контролювати збитки та досягти передбачуваності. Ці зміни можна сформувати, але не уникнути".

Без американської "ядерної парасольки" не обійтися

Попри прагнення Європи стати сильнішою, у НАТО наголошують, що ключові елементи стримування залишаються залежними від США.

Колишній посадовець Пентагону Метью Креніг вважає, що американська роль залишатиметься критично важливою:

"Навіть у НАТО 3.0 потрібні лідерство США, їхні високотехнологічні можливості, ядерне стримування та достатня кількість американських військ у Європі".

Експерти також звертають увагу на проблему командування Альянсом. Наразі НАТО побудоване навколо американського Верховного головнокомандувача, і чіткої альтернативної європейської моделі поки не існує.

Саміт НАТО - головні новини

Саміт НАТО проходить 7–8 липня 2026 року в Анкарі, Туреччина. Перший день присвячений форуму оборонної промисловості та вечері глав держав і урядів, а головне пленарне засідання і підсумкові рішення заплановані на 8 липня.

Президент України вирушив на цьогорічний саміт НАТО з упевненістю в собі та в позиції України. За даними Bloomberg, Зеленський відкладає підписання угоди про співпрацю зі США у сфері виробництва дронів, що свідчить про його дедалі більшу впевненість.

Натомість CNN пише, що Дональд Трамп вирушив на саміт НАТО в поганому настрої, а американські чиновники заявили, що не можуть бути впевнені в тому, що зустріч в Анкарі пройде гладко.

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