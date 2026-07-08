Країна-сусідка попросила Україну забезпечити самознищення дронів у разі їх потрапляння на її територію

Тимчасовий міністр заявив, що веде переговори щодо посилення присутності засобів протиповітряної оборони в Румунії, особливо після інциденту з безпілотником у Галаці.

Виконуючий обов'язки міністра оборони Румунії Раду Міруце заявив, що він повідомив своєму українському колезі про необхідність запрограмувати будь-який український безпілотник на самопідрив у разі випадкового потрапляння в територіальні води Румунії. Про це пише Radio România.

"Я офіційно надіслав міністру оборони України запит, у якому зазначив, що для Румунії доцільно оголосити про те, що будь-який безпілотник, запущений у Чорне море та виготовлений в Україні, має бути запрограмований таким чином, щоб у разі випадкового потрапляння в територіальні води Румунії, за будь-яких умов, він самовільно вибухнув. Це можна зробити шляхом попереднього програмування відповідного безпілотника, навіть якщо в цей час зв’язок із ним перерветься. Це автономне рішення, яке може прийняти мікропроцесор відповідного безпілотника, навіть якщо зв’язок із ним перерветься", - пояснив він.

Міруце також оголосив про переговори щодо збільшення присутності засобів протиповітряної оборони в Румунії.

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Тимчасовий міністр також заявив, що веде переговори щодо збільшення присутності засобів протиповітряної оборони в Румунії, особливо після інциденту з безпілотником у Галаці.

"Це рішення, зрештою, залежить від країн, які його ухвалять. Переговори з трьома з цих країн перебувають на просунутій стадії, але, оскільки це делікатне питання для кожної країни, доречно дати їм можливість оголосити про завершення всіх внутрішніх процедур, необхідних для відправки сюди додаткових засобів", - сказав виконувач обов’язків міністра.

Крім того, Міруце зазначив, що він звернувся до союзників із проханням надати обладнання для виявлення та спостереження на малих висотах.

Військове співробітництво України

Україна підписує угоди про оборонне співробітництво у форматі Drone Deal з іншими країнами під час саміту НАТО в Анкарі. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками зустрічей із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Йеттеном та прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом в Анкарі.

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