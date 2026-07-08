Двійники, дегустатори та 800 охоронців: історик розкрив, чого найбільше боїться Путін

Щоб ще більше заплутати свої пересування, Путін використовує до десятка двійників і має кілька однаково облаштованих офісів у Москві.

Новина про те, що російський диктатор Володимир Путін збільшив чисельність особистої охорони до понад 800 офіцерів, не викликає подиву.

Про це у колонці для The Telegraph пишедослідник, який спеціалізується на військовій історії, Пітер Кеддік-Адамс. Він зазначив, що Путін, як і автократи до нього, наприклад Гітлер, піднявся на вершину завдяки кривавим діям і тому побоюється подібного ставлення з боку суперників (або українських диверсантів).

"Для контролю автократів над діяльністю та думками своїх підданих необхідний величезний апарат безпеки. Концентричні кільця захисту поєднуються з інформаторами, які повідомляють про свої підозри міліції", – написав дослідник і додав, що у випадку Путіна це ФСБ.

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Дослідник міркує, що ФСБ та подібні до неї організації перетворюються на державу в державі, встановлюючи стеження за мільйонами людей, надаючи ваги доносам кожного інформатора.

"Оскільки диктатор і є держава, будь-яка ненормальна поведінка може розглядатися як загроза лідеру. Необхідні слідчі ізолятори та загони вбивць", – зазначив історик.

І тому, як зазначив дослідник, відчуваючи параною, що вороги хочуть нашкодити, питання особистої безпеки стає нав’язливою ідеєю.

"Путін, так само як і Гітлер, боїться будь-якої загрози своєму режиму. Він сподівається, що технології та численні структури безпеки, що перетинаються, нейтралізують будь-яку опозицію", – висловив думку дослідник.

Чому Путін збільшив кількість охорони

Охоронцями Путіна та його наближених є ФСБ чисельністю 50 тис. осіб. Їхній внутрішній корпус, що складається з ретельно відібраних і політично надійних співробітників, оголосив про збільшення чисельності з 785 до 812 осіб.

"Розумні голови дійшли висновку, що це загін із 27 досвідчених пілотів безпілотників", – написав дослідник.

Як шифрується Путін

Він додав, що ці додаткові заходи були спричинені вбивством лояльного до Путіна генерала Фаніла Сарварова у грудні 2025 року.

Одразу після цього співробітникам, які працюють із Путіним, заборонили їздити громадським транспортом і користуватися мобільними телефонами. Сигнали зв’язку тепер регулярно заглушуються, коли Путін перебуває поблизу, а ключовим співробітникам видають кевларові парасолі.

"Щоб ще більше заплутати пересування, Путін використовує до десятка двійників і має кілька однаково облаштованих офісів у Москві, Санкт-Петербурзі, на своїх дачах і в поїзді, тож його місцеперебування залишається в таємниці навіть під час відеоконференцій із чиновниками та журналістами", – додав Кеддік-Адамс.

Системи стеження були встановлені навіть у будинках кухарів, фотографів та охоронців, які обслуговують російського диктатора.

"Включення кухарів до цього списку цікаве, оскільки дід Путіна по батьківській лінії, Спиридон, колись працював кухарем у Леніна та Сталіна, і молодий Володимир виріс на розповідях про те, як старий готував їжу для радянської еліти. Він наймає дегустаторів, ймовірно, через власний досвід використання отрут проти опонентів", – міркує дослідник.

"... Як і Гітлер, він має бути постійно насторожі, тоді як його супротивникам достатньо лише один раз спробувати щастя. Бомба в портфелі фон Штауффенберга була найближчим до успіху кроком змовників проти Гітлера. Однак у результаті фюрер перетворився на божевільного, ошуканого старого, який ховався в бункерах і через дев’ять місяців помер в одному з них. Схоже, Путін рухається в тому ж напрямку", – констатує історик.

Путін і його війна проти України

Вчора видання Bloomberg опублікувало матеріал, у якому пояснило, чому перемога Росії в Україні вже не виглядає реальною. Зазначалося, що повний мир може бути неможливим найближчим часом, але перемир’я виглядає дедалі більш досяжним.

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