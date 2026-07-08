У НАТО запускають масштабний проєкт зі створення далекобійної зброї без участі США

Дефіцит засобів дальнього удару в Європі вже давно є предметом занепокоєння в НАТО.

Велика Британія, Франція та Німеччина започаткували ініціативу НАТО вартістю 50 млрд доларів, яка спрямована на стимулювання розробки зброї великої дальності без участі США, аби подолати відставання у сфері, де Росія суттєво випереджає їх. Про це повідомляє Bloomberg.

"Протягом наступного десятиліття ці три країни разом з іншими європейськими союзниками працюватимуть над розробкою ударних систем, здатних з високою точністю вражати цілі на відстані понад 2 000 кілометрів - саме таких можливостей зараз бракує в арсеналах європейських країн", - додали у матеріалі.

Як зазначили представники уряду Великої Британії, в межах цієї програми буде здійснюватися координація експертних знань, технологічних досягнень та промислового потенціалу між країнами-учасницями.

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"Німецька ракета Taurus та британсько-французька крилата ракета Storm Shadow/SCALP, які можуть досягати цілей на відстані до 500 кілометрів, є єдиними двома видами зброї дальнього радіуса дії такого типу в Європі. Однак їх кількість зменшилася через передачу цих ракет Україні, яка використовувала їх для ударів по російських енергетичних та військово-промислових об’єктах", - нагадали у публікації.

Bloomberg додає, що дефіцит засобів дальнього удару в Європі вже давно є предметом занепокоєння в НАТО, яке посилилося після того, як президент США Дональд Трамп скасував заплановане розміщення ракет BGM-109 "Томагавк" у Німеччині. Такої зброї не вистачає через війну з Іраном, під час якої було випущено сотні цих ракет.

"Ця ініціатива під керівництвом Великої Британії дозволить нам посилити співпрацю, об’єднавши європейських союзників, щоб гарантувати безпеку та захищеність НАТО на довгі роки", - заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який залишає свою посаду.

Крім того, Велика Британія очолює програму "Brakestop", метою якої є створення для України дешевших і менших за розміром засобів ураження типу "Storm Shadow", що не залежать від жодних американських компонентів чи даних.

Інші новини про зброю

Раніше експерти відповіли, скільки у Польщі могло бути ракет до Patriot, частину з яких передали Україні. За їхніми словами, станом на зараз Польща на своєму озброєнні має дві батареї ЗРК Patriot, які замовили у 2018 році за 4,75 мільярда доларів в рамках першої частини програми Wisła.

"Скільки точно наразі не відомо, але, ймовірно, це не більше кількох десятків одиниць. Однак навіть це вже дуже добре, враховуючи те що дефіцит PAC-3 MSE зараз на критичному рівні, а під час останньої масованої атаки так взагалі не було збито жодної балістичної ракети через відсутність боєкомплекту", - пишуть аналітики.

Також повідомлялось, що одна з країн НАТО замовила артилерійські снаряди для України на десятки мільйонів євро. Йдеться про снаряди модифікації ER02A1 B/B – 155-мм фугасні снаряди, що випускаються у двох конфігураціях.

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