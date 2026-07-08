У НАТО запускають масштабний проєкт зі створення далекобійної зброї без участі США

Велика Британія, Франція та Німеччина започаткували ініціативу НАТО вартістю 50 млрд доларів, яка спрямована на стимулювання розробки зброї великої дальності без участі США, аби подолати відставання у сфері, де Росія суттєво випереджає їх. Про це повідомляє Bloomberg.

"Протягом наступного десятиліття ці три країни разом з іншими європейськими союзниками працюватимуть над розробкою ударних систем, здатних з високою точністю вражати цілі на відстані понад 2 000 кілометрів - саме таких можливостей зараз бракує в арсеналах європейських країн", - додали у матеріалі.

Як зазначили представники уряду Великої Британії, в межах цієї програми буде здійснюватися координація експертних знань, технологічних досягнень та промислового потенціалу між країнами-учасницями. 

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"Німецька ракета Taurus та британсько-французька крилата ракета Storm Shadow/SCALP, які можуть досягати цілей на відстані до 500 кілометрів, є єдиними двома видами зброї дальнього радіуса дії такого типу в Європі. Однак їх кількість зменшилася через передачу цих ракет Україні, яка використовувала їх для ударів по російських енергетичних та військово-промислових об’єктах", - нагадали у публікації.

Bloomberg додає, що дефіцит засобів дальнього удару в Європі вже давно є предметом занепокоєння в НАТО, яке посилилося після того, як президент США Дональд Трамп скасував заплановане розміщення ракет BGM-109 "Томагавк" у Німеччині. Такої зброї не вистачає через війну з Іраном, під час якої було випущено сотні цих ракет. 

"Ця ініціатива під керівництвом Великої Британії дозволить нам посилити співпрацю, об’єднавши європейських союзників, щоб гарантувати безпеку та захищеність НАТО на довгі роки", - заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який залишає свою посаду.

Крім того, Велика Британія очолює програму "Brakestop", метою якої є створення для України дешевших і менших за розміром засобів ураження типу "Storm Shadow", що не залежать від жодних американських компонентів чи даних.

Інші новини про зброю

Раніше експерти відповіли, скільки у Польщі могло бути ракет до Patriot, частину з яких передали Україні. За їхніми словами, станом на зараз Польща на своєму озброєнні має дві батареї ЗРК Patriot, які замовили у 2018 році за 4,75 мільярда доларів в рамках першої частини програми Wisła. 

"Скільки точно наразі не відомо, але, ймовірно, це не більше кількох десятків одиниць. Однак навіть це вже дуже добре, враховуючи те що дефіцит PAC-3 MSE зараз на критичному рівні, а під час останньої масованої атаки так взагалі не було збито жодної балістичної ракети через відсутність боєкомплекту", - пишуть аналітики.

Також повідомлялось, що одна з країн НАТО замовила артилерійські снаряди для України на десятки мільйонів євро. Йдеться про снаряди модифікації ER02A1 B/B – 155-мм фугасні снаряди, що випускаються у двох конфігураціях. 

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