Стародавні люди вміли користуватися вогнем набагато раніше, ніж думали вчені - дослідження

Науковці застосували нову методику, яка дозволила їм розгледіти ознаки горіння у скам'янілих кістках.

Нове відкриття в Південній Африці докорінно змінило уявлення вчених про те, коли стародавні люди почали контролювати вогонь.

Як повідомив Fox News Channel, міжнародна група дослідників виявила нові докази того, що предки людини використовували вогонь значно раніше, ніж вважалося досі. Знахідку зробили у печері Вондерверк.

За оцінками вчених, гомініни могли користуватися вогнем у цій печері ще 1,79 млн років тому, що відсуває найдавніші відомі свідчення використання вогню людьми на сотні тисяч років у минуле.

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Йдеться, що печера Вондерверк розташована в пустелі Калахарі. Саме тут археологи знайшли найдавніші докази використання вогню, датовані приблизно мільйоном років тому. Однак нове дослідження, опубліковане в журналі PLOS One, дозволило переглянути ці часові межі.

Під час роботи дослідники застосували нову методику, яка дала їм змогу побачити ознаки горіння у скам'янілих кістках. Завдяки цьому вдалося знайти численні сліди використання вогню майже за 30 м від входу до печери – на такій відстані природні лісові чи степові пожежі не могли залишити подібних слідів. Крім того, археологи виявили обпалені кістки тварин.

За словами дослідників, це свідчить про те, що давні люди приносили вогонь до печери та підтримували його протягом певного часу.

Науковці наголосили, що відкриття не означає, ніби предки людини вже тоді володіли технологією добування вогню. Ймовірно, вони використовували полум'я, яке виникало природним шляхом – наприклад, після ударів блискавки або природних пожеж у савані. Потім вони переносили вогонь до печери й підтримували його.

Вогонь дав людям важливу перевагу

У Єврейському університеті Єрусалима зазначили, що контроль над вогнем став одним із найважливіших етапів еволюції людини. Це забезпечувало тепло, захист від хижаків, освітлення, а згодом дав змогу готувати їжу.

Водночас визначити, коли саме люди вперше почали користуватися вогнем, учені досі вважають одним із найскладніших завдань науки.

Співавторка дослідження Ліора Кольська-Горовіц із Національних колекцій природничої історії Єврейського університету пояснила, що залишки давніх вогнищ зазвичай дуже важко виявити.

"Наше дослідження пропонує нові інструменти для пошуку слідів давнього горіння та показує, що вогонь неодноразово використовувався глибоко всередині печери Вондерверк", – зазначила вона.

За її словами, результати дослідження свідчать, що ранні люди не були лише випадковими свідками природних пожеж, а вже активно використовували вогонь у своєму повсякденному житті.

Як зазначає ЗМІ, нове відкриття сталося невдовзі після ще одного важливого археологічного дослідження. У 2025 році вчені повідомили про знахідку в англійському Барнгемі, де, за їхніми словами, було виявлено найдавіші докази самостійного добування вогню людьми, які датуються приблизно 400 тисячами років тому. До цього найдавішими свідченнями навмисного розпалювання вогню вважалися знахідки на території північної Франції віком близько 50 тисяч років.

Інші новини науки

Нагадаємо, дослідники виявили у Румунії залишки однієї з найважливіших споруд давньоримського форту, яка була знищена пожежею близько 1800 років тому під час навали готів.

Зокрема, археологи знайшли кам’яний фундамент horreum – зерносховища, яке було другою за значимістю будівлею після штабу римського гарнізону. Тут зберігалися запаси зерна та продовольства для забезпечення військових.

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