Зеленський оголосив про підписання оборонних угод з низкою країн

Зокрема, відповідні угоди вже укладені з Нідерландами та Естонією.

Україна підписує угоди про оборонне співробітництво у форматі Drone Deal з іншими країнами під час саміту НАТО в Анкарі. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками зустрічей з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном та із прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом в Анкарі.

Угода з Нідерландами

Як повідомив Зеленський, документ передбачає співробітництво у сфері безпеки, оборонної промисловості, військової експертизи, кібербезпеки, технологій, досліджень і розробок та обмін досвідом.

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При цьому, уряд Нідерландів зобов’язався надати військову підтримку Україні на суму 9 мільярдів євро до 2029 року включно.

"Ми дуже раді, що наші команди підготували Drone Deal між нашими країнами. І, звичайно, це допоможе з експортом, і це допоможе зі спільним виробництвом, обміном ідеями та обміном досвідом, який у нас є", – наголосив Зеленський.

Угода з Естонією

Відповідна угода передбачає розвиток оборонно-промислового комплексу, технологічне співробітництво, обмін досвідом і розвідданими.

Таким чином, Україна та Естонія розвиватимуть спільне військове виробництво й запустять нове виробництво на території обох країн. Зокрема, ідеться про виготовлення засобів ППО, дронів, сенсорних систем і систем раннього попередження, боєприпасів, систем управління боєм та морських спроможностей.

"Ця угода – це не лише шлях до швидшої співпраці між нашими країнами. Це крок і сигнал довіри, адже ми укладаємо таку угоду з дуже близьким другом, і це має величезне значення. Звісно, ми також завжди вдячні за вашу сильну підтримку – військову та гуманітарну, – а також за ваші кроки, спрямовані на постійну підтримку України на нашому шляху до ЄС і НАТО", – повідомив Зеленський.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Естонії зазначив, що Drone Deal – це важливий документ, який посилює партнерство між країнами.

"Співпраця на такому промисловому рівні для нас дуже важлива, адже ви найкращі в цій сфері, і ми прагнемо співпрацювати", – зазначив Міхал.

Плани укласти такі угоди з іншими країнами

Як повідомив Зеленський за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джеєм Карні, окрема увага була приділена підготовці угоди у форматі Drone Deal між Канадою та Україною. Також робота над Drone Deal ведеться із Норвегією.

Як повідомляв УНІАН, Україна у березні почала підписувати дронові угоди з країнами Близького сходу на десятирічний період. Першими країнами, з ким було підписано такі угоди, стали: Саудівська Аравія, Катар та ОАЕ. Було передбачено виробництво озброєння й обмін дефіцитними засобами, а також про забезпечення України дизельним пальним.

За даними видання The Hill, Адміністрація президента США Дональда Трампа вже місяцями затягує підписання масштабної дронової угоди з Україною, хоча саме американські військові відстають у цій сфері й самі намагаються надолужити відставання.

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