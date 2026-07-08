Смертоносна спека знову охопить Європу: ВООЗ попередила про ризики для людей

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан у зв'язку з екстремальною спекою.

Європа готується до нових екстремальних погодних умов, оскільки керівники системи охорони здоров’я попередили, що "попереду ще можуть бути ще більш смертоносні тижні". Про це пише Daily Star.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан у зв’язку з екстремальною спекою, оскільки, згідно з прогнозами, у Португалії та на півдні Іспанії цього тижня температура сягне 43°C. Це сталося після того, як цього тижня деякі регіони Європи постраждали від лісових пожеж.

"Найкричущіша прогалина полягає в тому, що навіть половина держав-членів Європейського регіону не має національного плану дій щодо боротьби зі спекою та охорони здоров’я. Серед конкретних прогалин, на які вказали країни, - те, що багато людей не усвідомлюють, що перебувають у зоні особистого ризику, навіть коли оголошується "червоний код", - попередив доктор Ганс Анрі Клюге, директор організації в Європі.

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Інші наголосили на необхідності збільшення кількості пунктів охолодження та підвищення поінформованості про їхнє місцезнаходження, зокрема для бездомних, а також на необхідності підвищення кліматичної стійкості інфраструктури охорони здоров’я.

Зазначається, що деякі країни, як і раніше, стикаються з процедурними затримками під час офіційного оголошення аномальної спеки, що може уповільнити заходи у сфері громадського здоров’я.

По всьому регіоні мешканці будинків для людей похилого віку, бездомні та соціально ізольовані люди похилого віку, як і раніше, не отримують належної підтримки.

Смерті через спеку в Європі

Це сталося після того, як стало відомо, що смертність у Франції за останній тиждень червня зросла на 29% порівняно з попереднім тижнем. Міністр охорони здоров’я Франції Стефані Ріст заявила про "очевидне збільшення" смертності серед людей старше 45 років.

У Бельгії під час спеки було зафіксовано 1222 випадки надмірної смертності - на 39% більше, ніж зазвичай, - причому майже половина з них припадає на людей віком 85 років і старше. Зараз деякі регіони Європи, зокрема Велика Британія, готуються до ще більш виснажливих температур, які очікуються вже цими вихідними.

BBC Weather повідомила, що у Франції та на півдні Великої Британії прогнозується підвищення температури. Європа є континентом, що нагрівається найшвидше: температура тут підвищується вдвічі швидше, ніж у середньому по світі. Доктор Клюге сказав:

"Наступна хвиля спеки вже набирає сили над Атлантикою. У Португалії та на півдні Іспанії цього тижня очікується температура 43 °C. Франція та країни Бенілюксу готуються до чергового сплеску спеки. У деяких районах Центральної Азії стоїть спека в 40°C. Плани дій щодо боротьби зі спекою рятують життя. Країни, що мають такі плани, швидко відреагували, добре скоординували дії відповідних учасників та ефективно захистили своє населення".

Зазначається, що Австрія активувала свій оновлений план, запровадила правила захисту від спеки на робочих місцях та об’єднала національні й регіональні координаційні структури. У Бельгії найвищий рівень тривоги було активовано лише вдруге з 2020 року.

Франція продемонструвала, як координація між секторами допомогла зменшити навантаження на сектор охорони здоров’я та посилити більш широку реакцію на спеку. Північна Македонія співпрацювала з командами Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, щоб допомогти людям без постійного житла.

Спека в Європі

Раніше синоптик Віталій Постригань розповів, що на заході Європи посилюється вже третя хвиля екстремальної спеки, але поки що Україні вона не загрожує.

Він пояснив, що до Європи надходить розпечене повітря з субтропічних широт Атлантики, тому там температура знову підніметься до +40°...+42°. Натомість над Східною Європою формується зовсім інша синоптична картина.

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