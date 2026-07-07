Один із символів Туреччини 'заговорив' українською мовою

Українські аудіогіди вже є у визначних місцях 60 країн світу.

В одному з головних символів сучасної Туреччини, у місці пам’яті першого президента цієї країни Мустафи Кемаля Ататюрка відсьогодні запрацював україномовний гід. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у соціальній мережі Facebook.

Історію Ататюрка можна почути українською

Український аудіогід сьогодні починає працювати у спеціальному меморіалі Аниткабір, заснованому на честь першого президента Турецької республіки Мустафи Кемаля Ататюрка.

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"Українська спільнота Туреччини, яка значно зросла через російське вторгнення, зможе почути історію Ататюрка та його країни рідною мовою. А українська зазвучить поряд з англійською, французькою, китайською, іспанською, бо вона має право бути доступною в провідних пам’ятках світу нарівні з іншими мовами", - наголосила перша леді.

Вона зазначила, що вже започатковано 124 україномовних аудіогідів у визначних місцях 60 країн.

Що відомо про Ататюрка

Як зауважила Зеленська, головний політичний принцип Мустафи Кемаля Ататюрка: "Мир вдома, мир у світі".

Сто років тому Ататюрк фактично заснував сучасну Туреччину. Мустафа Кемаль після розпаду Османської імперії довів, що "необов’язково бути імперією, щоб посісти гідне місце у світі".

Крім того, серед інших прогресивних реформ першого президента Турецької республіки – надання жінкам прав навчатися, працювати та голосувати.

Наведений вище принцип Ататюрка став основою політики всієї оновленої держави. Зокрема, йдеться про спокій, злагоду та відсутність сварок всередині країни, а також про дружні відносини з усіма іншими державами.

"Ататюрк вважав, що треба поважати кордони та правила кожної країни, а війна – злочин, якщо не ведеться для захисту власного життя", - відзначила перша леді України.

Про меморіал Аниткабір

Спеціальний меморіал Аниткабір працює для збереження пам’яті про Ататюрка.

"Це справжній національний символ – одночасно мавзолей, музей і парк. Тут проходять офіційні церемонії, буває багато туристів – місцевих та іноземних", - додала перша леді.

Як сказано на офіційному сайті меморіалу, на території пам’ятки, серед різного, розташовується мавзолей, де похований Ататюрк, а також музей на його честь і про Війну за незалежність.

У музеї вшановуються видатні битви, виграні Ататюрком, і зокрема битва часів Першої світової війни при Чанакалле. Також можна ознайомитися з періодом заснування і першими роками становлення Турецької республіки, часом перебування Ататюрка при владі.

Аудіогіди українською в Туреччині

Як повідомляв УНІАН, в Туреччині вже в багатьох визначних місцях є україномовні аудіогіди. Зокрема, в найбільшому палаці Туреччини – Долмабахче (Стамбул), у музеї просто неба Ефес та у Національному парку Гьореме (у Каппадокії).

Також аудіогіди українською є в Археологічному музеї Анталії та в музеї Святого Миколая у Демре, провінція Анталія.

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