В Одеській області збираються гніздитися сотні рідкісних рожевих птахів, але є нюанс (відео)

Зараз фламінго часто літають у заповідну зону нацпарку, де харчуються мотилем.

В Одеській області, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" сотні рідкісних рожевих фламінго, яких також через особливу зовнішність називають феніксами, намагаються гніздуватися.

Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв. Водночас він визнає, що шанси вивести пташенят у цих красенів невеликі.

"Рожеві фламінго у кількості близько 500 птахів знову, як і попередні воєнні роки, використовують шанс на гніздування у Національний природний парк "Тузлівські лимани". Але війна Росії проти України, не дає їм спокою. Вірогідність успішного гніздування невелика, але може статися диво", - зазначив науковець.

За його словами, зараз фламінго часто літають у заповідну зону нацпарку, де харчуються мотилем.

Дослідник оприлюднив відео, на якому можна побачити неймовірне видовище – велику кількість рожевих птахів на водоймі та у небі.

Рожеві фламінго в Україні

Нагадаємо, у цьому році на Одещину, до нацпарку "Тузлівські лимани", завітала зграя рідкісних рожевих фламінго. Їх побачили на Кордоні "Тузлівська Амазонія", де вони активно шукали безпечні місця існування. Тоді дослідник нагадав, що у 2023 році фламінго вперше гніздувалися на території "Тузлівських лиманів" та змогли вивести 200 пташенят, наступного року гніздування було невдалим – 400 гнізд були зруйновані під впливом війни.

Торік фламінго знову намагалися гніздитися на Одещині - формували на різних лиманах в декількох місцях колонії, але через дії російських окупантів птахи знову не змогли успішно вивести пташенят.

Як писав УНІАН, науковець Іван Русєв раніше публікував відео з фотопасток, на яких - окремі дільниці Національного природного парку "Тузлівські лимани", де знаходились рожеві фламінго. Русєв пояснив, що такі кадри показує вперше – на них видно, як птахи страждають від війни, яку Росія розв’язала проти України у 2022 році. Зокрема, через ударні дрони перелякані фламінго злітають, залишають місця гніздуванні. Почувши дзижчання безпілотників, птахи жалісно кричать та летять геть, залишивши насиджені місця. На землі залишилися тільки кинуті яйця та пташенята, які ще не вміли літати. Судячи за все, всі ці "діточки" не вижили.

Вас також можуть зацікавити новини: