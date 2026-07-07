Галілей помітив крапку біля Юпітера у 1610 році, а що це таке - з’ясували лише через 400 років

Європа залишається одним із найзагадковіших об’єктів Сонячної системи.

Супутник Юпітера Європа, який понад 400 років тому вперше спостерігав італійський астроном Галілео Галілей, сьогодні вважається одним із найперспективніших місць для пошуку позаземного життя.

За даними NASA, під багатокілометровою крижаною корою цього небесного тіла, ймовірно, ховається гігантський океан солоної води, об’єм якого може перевищувати сумарний об’єм усіх океанів Землі, пише Spacedaily.

Як зазначили вчені, хоча існування океану поки що не підтверджено безпосередньо, дані, накопичені за роки досліджень, роблять цю гіпотезу досить переконливою.

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Як зазначається, все почалося з того, що в 1610 році Галілей спрямував телескоп на Юпітер і помітив 4 невеликі об’єкти, що оберталися навколо планети. Пізніше вони отримали назву галілеєвих супутників, а один із них виявився Європою.

Протягом століть супутник залишався лише світловою крапкою, і лише у XX столітті космічні апарати дозволили розглянути його поверхню.

У 1979 році апарати "Вояджер-1" і "Вояджер-2" передали знімки Європи, на яких вчені побачили надзвичайно гладку крижану поверхню з численними тріщинами та практично повною відсутністю великих кратерів. Це стало першою підказкою про те, що під льодом можуть відбуватися активні геологічні процеси.

Чому вчені впевнені, що під льодом знаходиться океан

Найсерйозніші докази були отримані завдяки апарату "Галілео", який досліджував систему Юпітера з 1995 року.

Під час численних прольотів прилади зафіксували збурення магнітного поля Юпітера поблизу Європи. За словами дослідників, найімовірнішим поясненням стало існування під поверхнею великого шару солоної рідкої води, здатної проводити електричний струм.

Сучасні моделі припускають, що товщина крижаної оболонки Європи становить від 15 до 25 км, а глибина прихованого океану може сягати 60–150 км.

Якщо ці розрахунки підтвердяться, об’єм води на супутнику виявиться більшим, ніж у всіх земних океанах разом узятих.

Як вода залишається рідкою далеко від Сонця

Незважаючи на вкрай низькі температури, океан під льодом не замерзає завдяки впливу Юпітера, чия величезна гравітація постійно деформує супутник, викликаючи внутрішнє нагрівання його надр. Саме цей процес, на думку вчених, підтримує воду в рідкому стані.

Чи може там існувати життя

Дослідники підкреслили, що сонячне світло не є обов’язковою умовою для виникнення життя. Наприклад, на Землі існують глибоководні екосистеми, повністю ізольовані від сонячного світла, які отримують енергію завдяки хімічним реакціям поблизу гідротермальних джерел.

Саме тому Європа вважається одним із найперспективніших об’єктів для пошуку позаземного життя. Однак жодних доказів існування живих організмів там поки що немає.

Вчені зазначили, що Європа залишається одним із найзагадковіших об’єктів Сонячної системи. Те, що чотири століття тому виглядало як ледь помітна крапка поруч із Юпітером, сьогодні розглядається як світ, під крижаною поверхнею якого може ховатися один із найбільших океанів і одне з найперспективніших місць для пошуку життя за межами Землі.

Інші новини про космос

Раніше повідомлялося, що у 2003 році NASA отримало останній сигнал від зонда, який перебував на відстані 12 млрд км від Землі. Хоча зв’язок з апаратом давно втрачено, він продовжує свій нескінченний політ. За розрахунками вчених, він летить у напрямку зірки Альдебаран, а подорож триватиме понад 2 млн років.

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