Археологи виявили приховане кам'яне коло віком 4000 років

Це відкриття було зроблено після того, як на аерофотознімках було виявлено сліди на полях, що вказували на щось приховане під землею.

Поблизу Белфаста виявлено раніше невідоме кам'яне коло, вік якого становить щонайменше 4000 років. Це відкриття стало новим фрагментом одного з найбільших доісторичних ритуальних ландшафтів Північної Ірландії. Про це пише Daily Galaxy.

Відкриття було зроблено після того, як аерофотознімки виявили сліди на полях, що вказують на щось приховане під землею.

Цікаво, що розкопки проводяться в межах ритуального комплексу Баллінахатті, на території якого вже виявлено близько 50 відомих археологічних пам’яток. Проєкт, очолюваний Університетом Квінс у Белфасті, об’єднав археологів, волонтерів із числа місцевих жителів та школярів для дослідження того, що, згідно з аерофотознімками, є набагато більшим об’єктом, ніж вважалося раніше.

Відео дня

Археологи вже підтвердили, що сліди на полях належать до кам’яного кола пізнього неоліту або ранньої бронзової доби. Розкопки проводяться в рамках Програми громадської археології Північної Ірландії (CAPNI) за фінансової підтримки Національного фонду лотереї спадщини.

Аерофотознімки виявили приховані підказки

Важливо, що відкриття почалося з більш ретельного вивчення аерофотознімків місцевості. На знімках були видні сліди на полях, що простягалися за межі вже відомих археологічних об’єктів, що дозволяє припустити, що ритуальний комплекс Баллінахатті простягався далі, ніж припускали дослідники.

Брайан Слоан зі Школи природного та будівельного середовища Університету Квінс у Белфасті сказав, що ці зображення спонукали команду дослідити поле. Розкопки швидко підтвердили, що похований об’єкт являв собою доісторичне кам’яне коло.

Слоан також згадав про більш ранні розкопки, проведені Баррі Хартвеллом у 1990-х роках. У ході цих робіт було виявлено те, що стало відомо як "неолітичний храм" на "Кільці Гіганта", зокрема велике дерев’яне коло з внутрішньою платформою для ексгумації, яка, як вважають, використовувалася для обробки тіл померлих. Він розповів:

"Ми натрапили на аерофотознімки місцевості й помітили низку слідів на полях, що дозволяє припустити, що ритуальний комплекс Баллінахатті простягався далі, ніж ми спочатку думали. Ми вирішили глибше вивчити це питання та попрацювати з місцевими волонтерами й школярами, щоб спробувати відтворити приховану історію цього району".

Пам’ятка, сформована історією

Зазначається, що розкопки показали, що нещодавно виявлена пам’ятка належить до пізнього неоліту або ранньої бронзової доби. Поки що археологи не знайшли жодних свідчень, які б пов’язували це місце з похованнями.

Університет королеви в Белфасті повідомляє, що це поле є частиною більшого ритуального комплексу Баллінахатті, який охоплює південний край хребта Малоун. Слоан пояснив, що більша частина кам’яного кола була пошкоджена у XIX столітті, коли фермери демонтували стародавні пам’ятки, які заважали сільськогосподарським роботам.

Цікаво, що кам’яні кола досі залишаються загадкою. Слоан зазначив, що їхнє спорудження вимагало б значних зусиль, але археологи досі сперечаються щодо того, як саме вони використовувалися.

"Функція кам’яних кіл залишається загадкою. Для їхнього будівництва потрібно чимало зусиль, але питання про їхнє справжнє призначення залишається відкритим. Є ймовірність, що вони використовувалися для релігійних церемоній, зібрань у певні пори року", - пояснив він.

За його словами, на деяких ділянках, зокрема в Беагморі в графстві Тірон, також є небесні орієнтири, які могли використовуватися як доісторичний календар.

Волонтери допомогли виявити стародавнє місце

Протягом останнього місяця у розкопках брали участь місцеві волонтери та школярі, що дало місцевим жителям можливість долучитися до археологічних робіт. Незважаючи на проливні дощі та пекучу спеку, учасники продовжували працювати разом із дослідницькою групою. Слоан додав:

"Було чудово працювати разом із місцевими волонтерами та школярами, намагаючись відтворити історію, яка лежить під нами. Протягом останніх кількох тижнів вони боролися як із проливними дощами, так і з палючим сонцем, і ми дуже раді тому, що їм вдалося знайти".

Зазначається, що одним із найяскравіших моментів стало виявлення Харпером, учнем початкової школи Фінагі, уламка наконечника стріли під час розкопок. Проєкт досі триває, і археологи продовжують досліджувати нещодавно виявлене кам’яне коло та його місце в ширшому доісторичному ландшафті навколо Белфаста.

Новини археології

Кам’яний саркофаг пізньоримської епохи, виявлений під історичним центром міста Цавтат у Хорватії, залишався запечатаним близько 1500 років. Знайдений у стародавньому некрополі Епідавра, цей артефакт уже називають одним із найзначніших археологічних відкриттів країни за останні роки.

Вас також можуть зацікавити такі новини: