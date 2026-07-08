Американські військові назвали дії Ірану порушенням режиму припинення вогню.

США завдали серії ударів по об'єктах в Ірані у відповідь на атаки на комерційні судна в Ормузькій протоці. Про це заявили в Центральному командуванні ЗС США (CENTCOM).

"Збройні сили Центрального командування США почали завдавати серію потужних ударів по Ірану, щоб змусити його заплатити високу ціну за обстріли та напади на комерційні судна з екіпажами, що складалися з ні в чому не винних цивільних осіб, які перебували в міжнародних водах", - йдеться в заяві.

За їхніми словами, удари США стали відповіддю на атаки Ірану проти трьох комерційних суден, що проходили через Ормузьку протоку.

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"Продемонстрована Іраном агресія не була нічим спровокована, становила небезпеку та була явним порушенням режиму припинення вогню", - додали там.

Цілями США під час нових ударів по Ірану були системи ППО, берегового спостереження, ЗРК, позиції протикорабельних крилатих ракет, майданчики запуску безпілотників та портова інфраструктура. Про це повідомив Axios американський чиновник.

Іранський телеканал Press TV повідомив про кілька вибухів у південному портовому місті Сірік. Надходять повідомлення про сильні вибухи в Бендер-Аббасі та на острові Кешм.

Як повідомляє Axios, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США відкликало генеральну ліцензію, раніше видану Тегерану в рамках укладеного "Меморандуму про взаєморозуміння".

"Як неодноразово заявляли президент Трамп і його адміністрація, чинний меморандум про взаєморозуміння з Іраном повністю ґрунтується на принципі виконання зобов’язань. Іран отримуватиме вигоду лише в тому випадку, якщо демонструватиме належну поведінку. Дії Ірану в Ормузькій протоці були абсолютно неприйнятними для Сполучених Штатів і матимуть наслідки. Наші переговірники продовжують сумлінно працювати над досягненням остаточної угоди", - заявив американський чиновник.

У Мінфіні також уточнили, що нові угоди будуть заборонені з 7 липня, а старі - можна завершити до 17 липня.

Війна в Ірані

У Тегерані відбулася багатоденна церемонія прощання з колишнім духовним лідером Ірану Алі Хаменеї, який загинув разом із родичами під час удару США та Ізраїлю 28 лютого.

Ще до початку молитви на поетичному читанні поет Мохаммад Расулі заявив, що вбивство Трампа - "обов’язок", і запитав присутніх, чому "найгірша людина у світі" досі жива.

За словами журналістів, його виступ було заздалегідь узгоджено, і натовп здебільшого зустрів ці слова оплесками.

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