На ракетній базі Китаю помітили секретні обʼєкти з розсувним дахом: що це

Супутникові знімки зафіксували появу двох загадкових укріплених споруд із розсувними дахами на китайській ракетній базі.

Нові супутникові знімки виявили на великій китайській ракетній випробувальній базі в Джилантаї (Внутрішня Монголія) дві незвичайні укріплені конструкції з великими прямокутними розсувними дахами.

На думку американських аналітиків, вони можуть свідчити про підготовку Китаю до розгортання нового типу стаціонарних ракетних пускових систем. Про це йдеться у звіті Китайського інституту аерокосмічних досліджень (CASI), автором якого є аналітик Елі Тірк.

За його словами, будівництво об'єктів розпочалося наприкінці 2022 року, а до кінця 2023-го вони були майже повністю готові. Супутникові знімки свідчать, що кожна споруда має розсувний дах довжиною близько 20 метрів і шириною понад 6,5 метра, який відкривається, зсуваючись убік по спеціальних напрямних.

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Дослідники звернули увагу, що нові споруди значно менші й менш глибокі, ніж традиційні шахти для міжконтинентальних балістичних ракет DF-31 або DF-41, які Китай активно будує останніми роками.

Вони можуть бути призначені для запуску ракет меншої дальності – зокрема балістичних ракет DF-21, гіперзвукових DF-17 або навіть крилатих ракет. За оцінкою Тірка, глибина конструкцій може становити від 6 до 12 метрів, чого достатньо для розміщення такого озброєння, але недостатньо для сучасних міжконтинентальних ракет.

Можлива система швидкого удару

Найімовірніше, нові споруди створюються як вертикальні пускові установки, здатні одночасно запускати кілька різних типів ракет.

На думку автора дослідження, така схема дозволить китайській армії швидко здійснювати масовані удари, використовуючи різні боєприпаси з одного комплексу. Це також ускладнює виявлення підготовки до запуску та підвищує оперативність застосування ракет.

При цьому залишається незрозумілим, яким саме способом ракети завантажуватимуться до установок. Не виключено, що для цього використовуватимуть спеціальні транспортні машини або крани.

Основною ціллю може бути Тайвань

У звіті зазначається, що подібна система потенційно може використовуватися для реалізації концепції "звичайного швидкого удару". У разі кризи вона здатна забезпечити швидкі атаки по військових об'єктах Тайваню, американських базах у регіоні або кораблях США в першому острівному ланцюзі.

Аналітик вважає, що поява таких комплексів може зміцнити впевненість китайського військового керівництва у можливості швидко перейти від блокади Тайваню до масштабної ракетної кампанії.

Водночас експерт наголошує, що стаціонарні пускові установки мають і суттєвий недолік: їхнє місце розташування відоме заздалегідь, тому після першого запуску вони можуть стати пріоритетною ціллю для удару у відповідь.

Призначення споруд поки що залишається загадкою

Автор дослідження визнає, що остаточно визначити функції нових споруд поки неможливо. Вони можуть використовуватися не лише як бойові пускові установки, а й для випробувань нових видів озброєння, систем протиракетної оборони або інших перспективних військових технологій.

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Як повідомляв УНІАН, Китай провів надзвичайно рідкісне випробування балістичної ракети, запущеної з атомного підводного човна, у західній частині Тихого океану. Такий запуск став першим за багато років, а можливо, й десятиліть, і вже викликав занепокоєння США, Японії, Австралії, Тайваню та інших країн Індо-Тихоокеанського регіону.

Водночас китайська влада не розкрила, який саме підводний човен і яка ракета брали участь у випробуваннях. Аналітики припускають, що йдеться про одну з сучасних балістичних ракет JL-2 або JL-3, які перебувають на озброєнні атомних субмарин типу 094. Китай наразі має щонайменше шість таких підводних човнів, ще два будуються, а нове покоління типу 096 перебуває у розробці.

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