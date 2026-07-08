Україна - це не тягар для НАТО, а його стратегічний актив, - Зеленський

За словами президента, Україна посилить європейський потенціал стримування майбутньої агресії РФ.

Одне з послань, яке президент України Володимир Зеленський доносить на саміті НАТО, полягає в тому, що війна в нашій державі - це не тягар, а, навпаки перетворення країни з "споживача безпеки" на один з найбільших стратегічних активів альянсу. Про це він сказав для Financial Times.

"Сильна Україна разом з ними в НАТО, поряд з іншими країнами альянсу, означає безпеку для всіх на європейському континенті", - наголосив український лідер.

За словами Зеленського, європейські уряди все частіше розглядають членство України в НАТО як фактор зміцнення альянсу, а не як тягар для нього.

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Він наголосив, що загартовані в боях українські військові, велика оборонна промисловість та технології дронів, що швидко розвиваються, посилять європейський потенціал стримування майбутньої агресії РФ.

Зеленський охарактеризував українські збройні сили як "мільйонну армію", яка стане однією з найпотужніших армій НАТО поряд зі Збройними силами США, що зробить будь-який майбутній напад РФ на члена альянсу набагато ризикованішим для Москви.

Також глава держави назвав швидкий розвиток оборонно-промислової бази України європейським надбанням.

"Сучасна безпека залежить не лише від запасів зброї, а й від виробничих потужностей, інженерного досвіду та здатності адаптувати технології кожні кілька місяців", - зазначив він та вказав на сотні оборонних підприємств України та розширення спільних проєктів із європейськими партнерами.

Зеленський додав, що Україна вже може внести цей внесок у безпеку Європи, не вступаючи в НАТО.

"Найпотужніший фактор стримування Росії з’явиться тоді, коли Україна стане повноправним членом НАТО", - запевнив він.

За словами президента, НАТО, ймовірно, захоче наблизити Україну до себе якомога швидше. Він додав, що попереджав своїх західних партнерів про те, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати розширити війну за межі України, якщо йому не вдасться досягти військового успіху.

"Президент України, другий високопоставлений український чиновник, а також розвідувальна оцінка, надана FT, стверджують, що Путін може розпочати вторгнення в країну-члена НАТО у 2027 році. Третя особа, обізнана з розвідувальною інформацією, зазначила, що Путін, ймовірно, розрахував: краще завдати удару, поки на посаді перебуває президент США Дональд Трамп, з огляду на його розчарування союзниками по НАТО, які не прийшли йому на допомогу у війні з Іраном, та загальні нарікання щодо розподілу тягаря", - повідомляє Financial Times.

Водночас Трамп запевняв, що буде захищати союзників по НАТО, зокрема країни Балтії, у разі ескалації конфлікту з боку Росії, однак не всі переконані, що він це справді зробить.

"Я знаю, що він (Путін) не хоче закінчувати війну. Точніше кажучи, він не хоче закінчувати війну саме зараз, у тому вигляді, в якому вона могла б закінчитися сьогодні. Тобто він не досяг своїх цілей", - висловився Зеленський.

НАТО і Україна - останні новини

Як писав УНІАН, одна з країн НАТО замовила артилерійські снаряди для України на десятки мільйонів євро. Контракт передбачає постачання кількох тисяч 155-мм артилерійських снарядів. Ці боєприпаси є комбінацією, що добре зарекомендувала себе і вже широко використовується на фронті в Україні.

Водночас Зеленський також заявляв, що Україна потребує підтримки НАТО, щоб отримати ліцензії на ракети до Patriot. За його словами, Європі треба побудувати міцну оборону проти російських балістичних ракет.

"Це є великим викликом, оскільки це остання значна перевага Росії", - наголосив глава держави.

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