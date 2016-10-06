В Україні смертельний алкоголь забрав життя 53 осіб
В Україні кількість померлих від отруєння фальсифікованим алкоголем зросла до 53 осіб.
Як повідомили в прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, загалом станом на вечір четверга в країні зареєстровано 105 випадків отруєнь.
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Так, у Харківській області ще одна людина отруїлася внаслідок вживання неякісного алкоголю. Крім того, померло двоє людей, які перебували на лікуванні з 4 жовтня.
Разом з тим у Донецькій, Луганській, Житомирській та Миколаївській областях нових випадків отруєнь не зареєстровано.
Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. Згодом смертельні випадки від отруєння зафіксували у Донецькій, Луганській, Миколаївській і Житомирській областях.
Прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора та трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю.