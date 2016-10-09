Українські прикордонники затримали на шляху до Польщі громадянина Туреччини, якого розшукував Інтерпол

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, 8 жовтня прикордонники Мостиського загону затримали двох громадян Польщі та Туреччини, які намагались незаконно порушити державний кордон та пішки дістатись до Польщі.

Читайте такожВ аеропорту Одеси затримали росіянку, яку розшукує Інтерпол за шахрайство

Затриманих доставлено у прикордонний відділ для складання адміністративно-процесуальних документів.

Під час перевірки співробітниками Держприкордонслужби через українське бюро Інтерполу було встановлено, що громадянин Туреччини знаходиться в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Німеччини для притягнення до кримінальної відповідальності за викрадення людини, незаконне позбавлення волі та грабіж.