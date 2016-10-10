В Україні видали навчальний посібник з історії про Революцію гідності та російську агресію

Як передає кореспондент УНІАН, презентував посібник сьогодні в Києві його автор історик Павло Полянський.

Полянський зазначив, що у посібнику війна Росії проти України "не подається як спонтанна реакція Путіна на події на Майдані, а як заздалегідь спланована каральна акція проти України".

Також, за його словами, особливістю посібника є те, що в ньому українські політики не згадуються як "вожді Майдану". "Головний герой Майдану є громадянське суспільство", - зауважив Полянський.

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Під Майданом автор розуміє не лише київські події: "Майдан - це загальноукраїнське явище, включно з Кримом і Севастополем та Луганською і Донецькою областями".

"Цей посібник вже рекомендований Міністерством освіти і науки для використання в загальноосвітніх навчальних закладах", - підсумував автор посібника.