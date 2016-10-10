Російський окупант з Далекого Сходу п'яним насмерть збив мешканку Кадіївки - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, 9 жовтня в Кадіївці капітан ЗС РФ зі складу гаубичного самохідного артилерійського дивізіону 7-ї окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ здійснив наїзд на службовому автомобілі на місцеву мешканку, внаслідок чого вона загинула.

Розвідка заявляє, що територію, підконтрольну "ЛНР", прибув наряд дорожньої поліції так званого "МВС ДНР" і встановив, що офіцер перебуває в стані сильного алкогольного сп'яніння.

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"Під час складання протоколу військовослужбовець виявив супротив, та заявив, що має "імунітет", тому що належить до збройних сил РФ, зокрема, прибув з 70-ї окремої мотострілецької бригади (Уссурійськ) 5-ї армії (Уссурійськ) Східного воєнного округу (Хабаровськ) ЗС РФ, що і було задокументовано поліцейськими", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою недопущення витоку чуттєвої інформації російський військовослужбовець був затриманий та доставлений до поліцейської дільниці.

За твердженням військової розвідки, "Міністерство безпеки ДНР" вживає заходи з недопущення витоку інформації у тому числі щодо обмеження кола осіб, які можуть ознайомитись із зазначеним протоколом.