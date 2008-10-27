Експерти прогнозують зростання проблемних кредитів

Експерти прогнозують збільшення частки проблемних кредитів у загальній масі кредитів, не зважаючи на різке зниження обсягів кредитування, пише тижневик «Комментарии».

На зниження ризику неповернення кредитів працює посилення співпраці банків з бюро кредитних історій, але цього чинника недостатньо, щоб згладити всі проблеми, зазначає видання.

Тільки за два перші тижні жовтня Міжнародне бюро кредитних історій одержало близько 28 тисяч запитів від фінансових установ, бажаючих одержати інформацію про своїх майбутніх позичальників (у серпні таких запитів за півмісяця було близько 20 тисяч). Про це «Комментарии» повідомив директор з розвитку бізнесу ЗАТ «Міжнародне бюро кредитних історій» Олег КАЛЬЧЕНКО.

Криза ліквідності змушує банки посилювати умови кредитування і більш зважено підходити до відбору позичальників, чим, на думку експерта, і пояснюється нинішнє тісне спілкування банків з кредитними бюро.

Разом з тим, як вважає О.КАЛЬЧЕНКО, частка проблемних кредитів у портфелях банків все одно збільшуватиметься через вплив інших серйозних чинників. Масові скорочення персоналу і зменшення зарплат можуть підірвати платоспроможність позичальників. В результаті, частина з них не зможе своєчасно і в повному обсязі виконувати свої фінансові зобов`язання перед банком. Крім того, навантаження на позичальників збільшили і самі банки, які почали піднімати процентні ставки не тільки за новими, а й раніше виданими кредитами.

На думку О.КАЛЬЧЕНКА, кількість прострочень і певне зростання проблемної заборгованості спостерігатиметься навіть за такими «благополучними» банківськими продуктами як іпотечні кредити і автокредитування, тоді як досі найбільш ризикованими для банків були кредити готівкою і споживчі позики через торгові мережі.

11,49% всіх договорів, які знаходяться в базі даних Міжнародного бюро кредитних історій, мають прострочення по тілу кредиту, і 12,68% - прострочення за процентними платежами. Порівняно з попереднім місяцем рівень прострочень збільшився приблизно на 1,5%, що й наштовхує на вищенаведені висновки, зазначив експерт.