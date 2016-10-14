ЗСУ почали відзначати День захисника Вітчизни нагородженням найкращих військових

01:48, 14 жовтня 2016
Суспільство
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Збройні сили України вже почали відзначати своє професійне свято – День захисника Вітчизни. 

facebook.com/petroporoshenko

Урочистості відбулися у столичному Будинку офіцерів, ідеться в сюжеті ТСН.

Найкращим військовослужбовцям вручили нагороди та чергові військові звання. За останні три роки у Збройних силах України пройшли службу понад 200 тисяч мобілізованих і кілька десятків тисяч добровольців. Лише за офіційними даними, більше 2 тисяч військових загинули, захищаючи Україну від агресора. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання.

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Помолитись Божій Матері за українських захисників усіх попросила дружина президента Марина Порошенко.

Вона записала відео, в якому привітала українців із християнським святом Покрови Богородиці, яке відзначають 14 жовтня. На противагу радянському 23 лютого, Покрова має прямий стосунок до українського війська, бо здавна була головним козацьким святом. 

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