Суд заарештував водія вантажівки, який допустив зіткнення з маршруткою на Хмельниччині

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив сьогодні.

Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури, яка вимагала взяти під варту підозрюваного терміном на два місяці - до 12 грудня.

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Громадянин Молдови утримуватиметься ці два місяці у Хмельницькому СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 жовтня на автодорозі Хмельницький — Кам'янець-Подільський мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. За кермом вантажівки перебував громадянин Молдови. Причиною ДТП стало занесення причепа на зустрічну смугу руху транспортних засобів.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.