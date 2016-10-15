Суд заарештував водія вантажівки, який допустив зіткнення з маршруткою на Хмельниччині

01:43, 15 жовтня 2016
Суспільство
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Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою водію вантажівки, громадянину Молдови, який 12 жовтня допустив зіткнення з пасажирським мікроавтобусом, внаслідок чого загинули 4 і травмовані 11 осіб.

km.dsns.gov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив сьогодні.

Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури, яка вимагала взяти під варту підозрюваного терміном на два місяці - до 12 грудня.

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Громадянин Молдови утримуватиметься ці два місяці у Хмельницькому СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 жовтня на автодорозі Хмельницький — Кам'янець-Подільський мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. За кермом вантажівки перебував громадянин Молдови. Причиною ДТП стало занесення причепа на зустрічну смугу руху транспортних засобів.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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