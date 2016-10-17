Російський політолог оцінив можливу роль спецслужб РФ у ліквідації "Мотороли"

Українська сторона, тим часом, назвала вбивство "Мотороли" результатом внутрішніх розборок серед бойовиків, пише російський політолог Дмитро Орєшкін на Новом времени.

Читайте такожБойовик "Гіві" зібрався мстити за "Моторолу": погрожує "рівняти з землею всі міста до Києва"

"Говорити, яка з цих версій більш правдоподібна – справа дуже спекулятивна. Втім, між «українськими диверсантами» і розборками всередині керівництва ДНР я обрав другий варіант", - вважає політолог.

За його словами, вже є сформована традиція: "вбили "Бетмена", Мозгового, Жиліна, ніби повісився колишній «прем'єр-міністр» ЛНР Ципкалов, підірвана машина секретаря Захарченко – все це створює певне реноме донецьким і луганським правителям".

"Це люди цілком певного психотипу: вони, скоріше, привчені стріляти, ніж дотримуватися закону", - вважає Орєшкін.

Крім цього, на його думку, аж надто стрімко Захарченко заявив, що замахом на "Моторолу" Київ оголосив війну "ДНР".

Читайте такожВ ОБСЄ поки не можуть підтвердити повідомлення про ліквідацію "Мотороли"

"Якщо б він дійсно був зацікавлений в реальному розслідуванні вбивства, то, напевно, не просторікував би і не перекладав відповідальність на Київ до появи вагомих доказів", - зазначає політолог.

Орєшкін також підкреслив, що будь-якій диверсійній групі надзвичайно складно повісити бомбу на трос ліфта, причому в охоронюваному будинку.

"Це зробила людина, яка мала доступ до дому Мотороли, інакше просто так проникнути в шахту ліфта неможливо. Іншими словами, організувати таке вбивство без підтримки на місці дуже складно, на мій погляд. Таким чином, версія з внутрішніми розбірками виглядає логічніше. А враховуючи, що російські громадяни потрапляють на Донбас тільки при наявності явного або неявного благословення спецслужб, внутрішні розбірки в так званих ДНР/ЛНР, на мою думку, включають в себе і втручання російських спецслужб (ліквідації, «зачистки», перестановки). Всі ці люди так чи інакше пов'язані з російськими спецслужбами", - підсумував політолог.

Нагадаємо, 16 жовтня директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що в Донецьку знищено терориста "Моторолу" - бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті.

В Україні "Моторола" звинувачується у військових злочинах, у тому числі в розстрілі полонених.