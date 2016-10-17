Прокуратура розпочала розслідування затримання п’ятьох кримських татар 12 жовтня

Про це повідомляється на сайті прокуратури Автономної Республіки Крим.

«Установлено, що 12.10.2016 представники незаконно створеного на території АР Крим органу, так званого «ФСБ РФ», із застосуванням фізичного насильства провели неправомірні обшуки в 7 будинках кримських татар, у зв’язку із їх участю та співпрацею із міжнародною політичною організацією «Хізб ут-Тахрір». У подальшому невстановленими озброєними силовиками затримано п’ятьох кримських татар та поміщено їх до ізолятора тимчасового тримання одного із незаконно діючих відділень поліції», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом прокуратурою АР Крим розпочато досудове розслідування в кримінальних провадженнях за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 146 (незаконне позбавлення волі) та ст. 162 (порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з проведенням 12 жовтня окупаційною владою Криму серії обшуків у будинках кримських татар і наступним арештом 5 активістів, а також закликало міжнародну спільноту посилити тиск на РФ із вимогою припинити переслідування.

У заяві, зокрема, йшлося про неправомірне затримання та наступний арешт п’яти громадян України: активістів кримськотатарської спільноти Теймура Абдуллаєва, Узеїра Абдуллаєва, Айдера Саледінова, Еміля Джемадінова й Рустема Ісмаілова.