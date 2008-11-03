«Заборонене» ТБ продовжують транслювати навіть у Києві

08:57, 03 листопада 2008
Суспільство
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“Махлює” не тільки столиця

Епопея з відключенням російських каналів набирає обертів. Далеко не всі українські кабельники виконали  вимогу Нацради з 1 листопада припинити трансляцію «REN-TV», «Першого каналу. Усесвітня мережа», «РТР» і «TVCI», що обурило багато глядачів.

Як з`ясувала «Сегодня», заборонене російське ТБ є в мережах Запоріжжя, Луганська, Одеси, Криму, Харкова (частково) і інших міст південного сходу. А ось провайдери столиці і західних областей країни демонстрацію російських каналів припинили. Щоправда, в Києві, «Воля» як і раніше транслює Перший канал, очікуючи, що він незабаром вирішить проблему з Нацрадою і всі претензії до нього знімуть. Цікаво, що якраз на Першому каналі із завтрашнього дня почнеться показ знаменитого фільму «12» Микити Міхалкова. І частина країни, виходить, його не побачить.

У Нацраді ж погрожують карати всіх, хто не послухалися. Як розповів перший заступник голови відомства Ігор Курус, ті, хто найближчим часом не виконають їхнього указу, платитимуть штрафи. Які саме, правда, поки не вирішено.

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