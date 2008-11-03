На міжбанку сьогодні зранку падали і долар, і євро
10:37, 03 листопада 2008Суспільство
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Рублями не торгують - свято
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 5,8650/5,9850, котирування євро-гривні пішли вниз – 7,5085/7,6725.
Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
«У Росії сьогодні святкують День народної єдності, тому російським рублем не торгували», - сказано в повідомленні.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,2810/1,2812 (п`ятниця - 1,2698/1,2700).
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