Фінансова криза добралася до Бі-Бі-Сі

Фінансова криза, швидше за все, торкнеться і ВВС. Як пише Таймс, держсекретар Великобританії у справах культури, ЗМІ і спорту Енді Бернем заявив на зустрічі з керівництвом ВВС, що мільйонні контракти ведучих викликають негативну реакцію суспільства. Особливо в умовах фінансової кризи. Якщо телерадіомовна корпорація не змінить своєї політики, їй загрожує значне скорочення державного фінансування. Під багатомільйонними контрактами уряд має на увазі перш за все ситуацію з ведучим Джонатаном Россом. Це найбільш високооплачуваний співробітник ВВС – в рік він одержує 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Цікаво, що при цьому Росс зараз не працює на каналі – недавно він був усунений від ефіру за непристойний жарт під час нічного радіошоу. Але розлучитися з Россом у ВВС не виходить – перегляду його контракт найближчим часом не підлягає.

Відзначимо, що Бі-бі-сі не є державним ЗМІ – але при цьому фінансування компанії ведеться за рахунок спеціального збору зі всіх жителів Великобританії.

Эхо Москвы