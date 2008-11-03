У Києві горіли торговельні павільйони

11:51, 03 листопада 2008
Суспільство
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Причина: замкнення електропроводки

В Деснянському районі Києва сталася пожежа в торгових павільйонах, жертв і постраждалих немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в місті Києві, учора перед світанком на пульт столичного управління МНС надійшло повідомлення про те, що в Деснянському районі по проспекту Маяковського, 71 на відкритій території біля магазину в металевому торгівельно-складському ряду виникла пожежа. Дим на території комплексу охоронець помітив близько 3.40 й одразу зателефонував до пожежно-рятувальної служби.

Пожежні розрахунки за п’ять хвилин прибули до місця події. На той час вогнем було охоплено площу торгівельних павільйонів близько 60 квадратних метрів (8 торгівельних місць). Горіли різні вироби з тканини, парфуми, пожежа супроводжувалась значним виділенням диму.

Повністю ліквідувати вогонь вдалося о 4.46.

Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено промисловий товар, закопчені стіни та стеля контейнерів.

За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі було коротке замкнення електропроводки.

 

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