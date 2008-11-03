У справі Шуби відпрацьовують версію «навмисне вбивство»

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє, що комплекс судово-криміналістичної експертизи у справі за фактом трагічної загибелі прокурора Дніпропетровської області Володимира Шуби ще не завершений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я не хотів би нічого коментувати по цій справі до отримання висновків комплексу судово-криміналістичної експертизи», - наголосив генпрокурор.

За його словами, попередньо можна сказати, що загибель прокурора В.Шуби є «трагічною випадковістю» в результаті необережного поводження зі зброєю. «Підкреслюю – це попередньо», - додав О.МЕДВЕДЬКО.

За його словами, кримінальну справу за фактом загибелі В.Шуби, порушену за статтею «вбивство через необережність», розслідує потужна оперативно-слідча група, яку очолює начальник управління Генпрокуратури В’ячеслав ПЕРЧ.

О.МЕДВЕДЬКО наголосив, що слідство також відпрацьовує версію «навмисне вбивство», уточнивши, що «нічого під час слідства не пропало».

Генпрокурор також повідомив, що постріл, в результаті якого загинув В.Шуба, був зроблений з близької відстані, сліди пороху залишилися.

Крім того, О.МЕДВЕДЬКО зауважив, що з приводу розслідування справи за фактом загибелі прокурора Дніпропетровської області у пресі розповсюджується багато домислів.

Довідка УНІАН. За даними відділу зв`язків із громадськістю ГУ МВС України у Дніпропетровській області, тіло В.Шуби було виявлено 15 жовтня близько 11.30 у тирі приватного спортивного комплексу «Беркут» у Дніпропетровську.

Попередньо було з’ясовано, що смерть настала внаслідок нещасного випадку під час пристрілювання мисливського карабіна.

Генеральна прокуратури порушила і розслідує кримінальну справу за ч.1 ст.119 Кримінального кодексу України (убивство через необережність).