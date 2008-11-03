Київські випускники можуть випробувати свої сили за 48 гривень

Випускники столичних шкіл мають змогу пройти пробне зовнішнє незалежне оцінювання знань.

До 1 грудня 2008 року на сайті Київського регіонального центру оцінювання якості освіти відбувається реєстрація учнів столичних шкіл, що бажають взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні знань, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО, для реєстрації у пробному тестуванні необхідно заповнити на сайті www.kievtest.org.ua заяву-реєстраційну картку; роздрукувати квитанцію на сплату вартості послуг для проведення пробного тестування та персональну інформаційну картку про час і місце проведення тестування; здійснити оплату на основі квитанції впродовж робочих днів, але не пізніше 1 грудня в установах будь-якого банку України.

Кожен зареєстрований може взяти участь у тестуваннях з одного-двох предметів за вибором:

- українська мова і література, історія України, біологія, географія – 14 березня 2009 року;

- іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) математика, хімія, фізика – 21 березня 2009 року.

Вартість тестування з одного предмету - 48 грн.

«Пробне зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень – це чудова можливість для учнів столичних шкіл, які мають намір вступати до вищих навчальних закладів, ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, перевірити свої знання, зрозуміти, чому необхідно приділити більше уваги при підготовці до зовнішнього тестування», – сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.