До кінця тижня в Україну прийдуть морози.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 4 листопада в країні буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі в західній та південній частині 5-10°, на решті території 1-6° тепла, на півночі Лівобережжя місцями 1-3° морозу; вдень 7-12° тепла, в південних областях, Криму, на Прикарпатті та Закарпатті місцями 13-18°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°.

5-6 листопада мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише на Лівобережжі та в Криму 6 листопада невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень 6 листопада переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°, 5 листопада у північних, центральних та східних областях 1-6° тепла, місцями 0-4° морозу; вдень 5 листопада 9-14° тепла, в західній та південній частині 12-17°, на Закарпатті до 20°, 6 листопада в Україні, крім півдня та Закарпаття, зниження денної температури до 6-11°.

7-8 листопада в Україні без опадів. Температура знизиться: вночі 7 листопада до 4° морозу-2°тепла, на заході та півдні до 0-6° тепла, 8 листопада до 0-5° морозу, у східних та північних областях до 7° морозу, в Криму до 0°; вдень в Україні 2-8° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°; на Закарпатті 7 листопада вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, 8 листопада вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 8-13° тепла.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°.

По області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

5-6 листопада на Київщині мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень 6 листопада північний, 7-12 м/с. Температура 5 листопада вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°; 6 листопада вночі 4-9° тепла, вдень 6-11°.

7-8 листопада у столичному регіоні без опадів. Зниження температури вночі 7 листопада до 0-4° морозу, 8 листопада до 2-7° морозу, вдень до 2-7° тепла.