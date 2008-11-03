Ющенко приніс благу вість

Національний банк України незабаром зніме заборону на дострокове зняття депозитів.

Про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, спілкуючись сьогодні з журналістами на Буковині у райцентрі Вижниця, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Ми знайдемо спільну мову з вкладниками. Кошти людей у банках гарантовані державою», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також Президент повідомив, що сьогодні вранці провів консультації з головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ, і «ми домовилися, що цей тиждень НБУ робить формування єдиного курсу на міжбанківському ринку, готівковому ринку та офіційний курс. Всі курси будуть приведені до єдиного курсу».

В.ЮЩЕНКО також запевнив, що НБУ робитиме все для того, щоб пропозиція валюти на ринку була достатньою.

Крім того, глава держави підкреслив, що будуть вжиті всі необхідні заходи, щоб зберегти стабільну гривню та відновити довіру до неї. «Ми починаємо заходи зі зміцнення гривні», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент закликав усіх громадян України з розумінням поставитися до стабілізаційних заходів, які сьогодні пропонуються задля виходу з економічної кризи в державі.

Відзначивши важливість прийнятого Верховною Радою антикризового законопроекту, В.ЮЩЕНКО сказав, що «це стабілізаційний пакет, його достатньо, аби зняти питання економічного неспокою».