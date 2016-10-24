На Франкфуртському ярмарку українські книжки відзначили у трьох категоріях

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури України.

Вперше українська книга отримала премію Global Illustration Award 2016 - перемога дісталась творчій майстерні «Аґрафка» (львівським художникам Романі Романишин та Андрію Лесіву) за створену ними обкладинку до книжки «Джордж і таємний ключ до Всесвіту» Люсі та Стівена Гокінґів. Книга вийшла українською мовою у «Видавництві Старого Лева» і потрапила у Топ-20 категорії «Обкладинка», хоча на здобуття нагороди було подано більш як 10 тис. робіт з понад 50-ти країн.

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До каталогу The White Ravens 2016 потрапили відразу дві українські книги: «Хто росте у парку» Катерини Міхаліцін («Видавництво Старого Лева») і «Вітер з-під сонця» Оксани Лущевської (видавництво «Фонтан казок»).

Також українські книжки відзначили у колекції Stiftung Buchkunst, в якій зібрано найкрасивіші книги світу з цьогорічного Франкфуртського книжкового ярмарку. З шести українських книг, які були представлені у добірці, три були створені творчою майстернею «Аґрафка» «Видавництвом Старого Лева»: «Війна, що змінила Рондо», «Шептицький від А до Я» авторів Галини Терещук та Оксани Думанської, «Чоловіки, жінки і діти» Юлії Мусаковської. Ще три українських видання – The Ukrainian Academy of Art, що побачило світ у видавництві «Родовід», «Кайдашева сім’я» Нечуя-Лецького в оформленні Лєри Схємки від видавництва «Основи» та «Ташенька і кактус» Слави Шульц, яка вийшла у видавництві «Астра».

Національний стенд України представив 12 книг українських видавництв, а також роботи українських ілюстраторів та учасників конкурсу найкращого книжкового дизайну, заснованого спільно з Гете-Інститутом в Україні, а також цілу низку літературних заходів та презентацій.