Розпочався Міжнародний інвестиційний форум "Таврійські горизонти"

У Херсоні в кіноконцертному залі «Ювілейний» розпочав роботу Міжнародний інвестиційний форум "Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток".

Як передає кореспондент УНІАН, у форумі взяли участь понад 200 представників ділових кіл з 9 країн світу.

Серед його учасників – представники посольства Угорщини в Україні, посольства Грузії в Україні, генерального консульства Болгарії в Одесі, генерального консульства Румунії в Одесі, представники міністерств України: транспорту та зв`язку, аграрної політики, культури і туризму, бізнесмени з України, Польщі, Туреччини, Голландії, Німеччини і Франції.

У заході також взяли участь іноземні бізнесмени із досвідом співпраці з херсонськими підприємствами, а також представники іноземних ділових кіл, зацікавлені у налагоджені двосторонніх взаємовигідних відносин.

Учасників форуму зустріли на червоній доріжці біля входу до кіноконцертного залу "Ювілейний" голова обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ і міський голова Херсона Володимиром САЛЬДО.

Після офіційного відкриття форуму розпочався on-line аукціон із продажу і набуття права оренди земельних ділянок у Херсонській області під реалізацію інвестиційних проектів. Учасники форуму роз`їхалися по 4 секціях за напрямками аграрна, промислово-транспортна, інформаційні технології і туризм для ознайомлення із науковим та промисловим потенціалом регіону.

Крім того, в рамках форуму організовано телеміст, спілкування з країнами Європи - з 14.00, зі США і Канадою - з 17.00 за часом в Україні.

Як і планувалося, форум триватиме два дні. 5 листопада учасники по зазначених секціях ознайомляться із об`єктами туристично-рекреаційної сфери, переробними, промисловими підприємствами та науковими закладами Херсонщини.