До Львова на 40-ліття Української Гельсінської групи з’їхалися політв'язні з 15 країн світу

За повідомленням прес-служби Львівської міської ради, 10 листопада виступи та розмови присвятять 40-й річниці заснування Української Гельсінської групи. 11 листопада відбудеться ІІ Кримський форум. Перший такий провели у 2012 році в Севастополі під егідою Меджлісу кримськотатарського народу й особисто Мустафи Джемілєва.

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Ідея провести Форум з такою ж назвою у Львові належить колишньому політв’язню, члену-засновнику УГГ Мирославу Мариновичу. За його словами, до Львова приїхали учасники з 15 країн.

«Це колишні в’язні Радянського Союзу або колишні дисиденти. Паралельно з відзначенням 40-ліття Української Гельсінської групи ми проводимо ІІ Кримський форум. Зі зрозумілих причин ми не можемо провести його у Сімферополі, тому проводимо його тут, у Львові. Львів – визначна точка на мапі дисидентства, і це дуже логічно, що форум відбудеться саме тут», ― зазначив Маринович.

У форумі взяла участь і делегація Меджлісу кримськотатарського народу.

«Ми дуже цінуємо, що знову з тими, з якими були разом десятки років тому. Об’єднуючи зусилля, ми повернемо те, що у нас намагаються забрати», ― сказав український кримськотатарський політик і громадський діяч Рефат Чубаров.

Співорганізаторами заходу є Меджліс кримськотатарського народу та Український католицький університет. Форум буде проведено у співпраці з Інститутом національної пам’яті України. Фінансову підтримку надає The National Endowment for Democracу (Вашингтон) та Міжнародний фонд «Відродження» (Київ).