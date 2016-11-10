До Львова на 40-ліття Української Гельсінської групи з’їхалися політв'язні з 15 країн світу
У Львові 10-11 листопада в Українському католицькому університеті проходитиме ювілейний форум з нагоди 40-ліття Української Гельсінської групи та ІІ Кримський форум. До Львова приїхало близько 100 колишніх політв’язнів з 15 країн світу.
За повідомленням прес-служби Львівської міської ради, 10 листопада виступи та розмови присвятять 40-й річниці заснування Української Гельсінської групи. 11 листопада відбудеться ІІ Кримський форум. Перший такий провели у 2012 році в Севастополі під егідою Меджлісу кримськотатарського народу й особисто Мустафи Джемілєва.
Читайте такожУ Львові відкрили Ісламський культурний центр (фоторепортаж)
Ідея провести Форум з такою ж назвою у Львові належить колишньому політв’язню, члену-засновнику УГГ Мирославу Мариновичу. За його словами, до Львова приїхали учасники з 15 країн.
«Це колишні в’язні Радянського Союзу або колишні дисиденти. Паралельно з відзначенням 40-ліття Української Гельсінської групи ми проводимо ІІ Кримський форум. Зі зрозумілих причин ми не можемо провести його у Сімферополі, тому проводимо його тут, у Львові. Львів – визначна точка на мапі дисидентства, і це дуже логічно, що форум відбудеться саме тут», ― зазначив Маринович.
У форумі взяла участь і делегація Меджлісу кримськотатарського народу.
«Ми дуже цінуємо, що знову з тими, з якими були разом десятки років тому. Об’єднуючи зусилля, ми повернемо те, що у нас намагаються забрати», ― сказав український кримськотатарський політик і громадський діяч Рефат Чубаров.
Співорганізаторами заходу є Меджліс кримськотатарського народу та Український католицький університет. Форум буде проведено у співпраці з Інститутом національної пам’яті України. Фінансову підтримку надає The National Endowment for Democracу (Вашингтон) та Міжнародний фонд «Відродження» (Київ).