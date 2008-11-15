Світова криза насувається на Житомирщину

14 листопада вперше за останні шість місяців у роботі сесії Житомирської обласної ради взяли участь фракції Партії регіонів, КПУ та Народної партії. Як повідомив УНІАН депутат облради від НП Микола ОЛЕЩЕНКО, "опозиційна частина депутатів не могла мовчки спостерігати за поширенням на область фінансової світової кризи...".

На сесії під головуванням голови облради бютівця Віталія ФРАНЦУЗА депутати фракцій ПР, Народної партії та КПУ підтримали більшість питань порядку денного, в тому числі і питання надання гірничих відводів, яке тривалий час викликало ряд протестів у депутатів-“регіоналів”.

Суперечки між депутатами від БЮТ і ПР виникли лише з питань щодо керівництва майном облради, питання приналежності спортивної бази, що має стати основною під час підготовки до Євро-2012, та ситуації з роботою комп’ютерних клубів області.

Як заявив В.ФРАНЦУЗ, "спірні питання будуть вивчені спеціальними комісіями облради, а остаточні рішення по них винесуть на інші засідання сесій".

Він також повідомив, що сесія розглянула питання комунальної власності, внесла ряд змін до обласного бюджету цього року та інші питання.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого 2008 року депутати Житомирської облради більшістю голосів обрали В.ФРАНЦУЗА головою облради замість І.СИНЯВСЬКОЇ.

І.СИНЯВСЬКА це рішення оскаржила в суді. Однак Корольовський райсуд Житомира в липні прийняв рішення, яким встановив відсутність у І.СИНЯВСЬКОЇ повноважень голови облради та зобов’язав Житомирську облраду в особі Віталія ФРАНЦУЗА звільнити її з посади голови, про що видати наказ.

На підтримку І.СИНЯВСЬКОЇ виступили депутати облради від Партії регіонів, Народної партії та КПУ. Депутати від цих фракцій бойкотували пленарні засідання Житомирської облради, однак їм не вдалося зірвати роботу облради, оскільки ці депутати становлять меншість.