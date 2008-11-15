Україні пропонують грати на енергоринку за правилами Євросоюзу

Європейський Cоюз прагне розширити Європейське енергетичне співтовариство за рахунок України, Молдови і Туреччини для впровадження в цих країнах енергетичних правил ЄС.

Про це говориться в посланні директора політичного підрозділу Ради ЄС Хельги ШМІД, адресованому учасникам Другого київського форуму безпеки «Чорноморсько-Каспійський регіон і європейська енергетична безпека», пише тижневик «Дзеркало тижня» (№ 43 (722) від 15-21 листопада 2008 року).

Як повідомила Х.ШМІД, цього тижня Європейська комісія опублікує «Стратегічний енергетичний огляд», в якому особливу увагу приділено безпеці постачань енергоресурсів. Зокрема, за її словами, йдеться про незалежну інтеграцію найбільш ізольованих європейських країн у європейські газові та енергетичні мережі.

Розраховуючи на своїх партнерів, ЄС має намір спрямувати основні зусилля на прискорення розвитку відносин з країнами-виробниками і транзитерами для забезпечення стабільних постачань і диверсифікації джерел і маршрутів постачань.

«Ми бачимо розширення Європейського енергетичного співтовариства за рахунок включення до нього Молдови, Туреччини і України з тим, щоб енергетичні правила ЄС розповсюджувалися на всіх наших сусідів. Це забезпечить прозорість і поліпшить регулювання ринків», - вважає Х.ШМІД.

Вона зазначила, що в цьому контексті важливим є поглиблення регіональної співпраці: «З урахуванням того, що загальні виклики стають все більш серйозними, для нас сьогодні дуже важливо вести діалог щодо енергетичної політики і методів, завдяки яким ми можемо спільно вирішувати ці проблеми».