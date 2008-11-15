Як вкрасти мільйон - міліція накрила начальника відділення банку

В Житомирській області викрито начальника відділення банку, який привласнив понад 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито начальника відділення комерційного банку. Він упродовж 2004-2005 років підробляв документи й оформляв на підставних осіб кредити (загальна сума понад 1 млн. грн.), а грошові кошти привласнював.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень та службове підроблення).