Діти війни завалили суд позовами про виплати соціальної допомоги

За останні 4 місяці до Полтавського окружного адміністративного суду надійшло майже 50 тис. позовів від дітей війни з вимогами виплати соціальної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Полтавського окружного адміністративного суду Федір СОКОЛЕНКО.

За його словами, потік подачі позовів триває, і пенсіонери зі статусом дітей війни впродовж останніх тижнів щодня подають близько 200 позовних заяв до окружного адмінсуду, сподіваючись одержати неоплачену соціальну допомогу, тому суд переобтяжений.

«Як правило, судом ухвалюються рішення про їх часткове задоволення. Але навіть ці рішення суду фактично мертвонароджені, тому що виконати їх неможливо. Право людей порушене, але фінансування виплат здійснюється з держбюджету. Якщо гроші в нього не закладені, то й люди їх одержати не зможуть, навіть маючи судові рішення на свою користь», - вважає голова суду.

Довідка УНІАН. Законами про державний бюджет України на 2006, 2007 і 2008 роки Верховна Рада за пропозиціями Кабінету міністрів припиняла або обмежувала дію Закону «Про соціальний захист дітей війни».

Конституційний Суд України своїми рішеннями визнавав неконституційними ці норми законів.

У Полтавській області понад 100 тисяч чоловік мають статус дітей війни і, згідно з чинним законодавством, мають право на щомісячну соціальну допомогу у розмірі 30% від мінімальної пенсії за віком. Це становить трохи більше 2,733 тис. грн., які Пенсійний фонд у 2006 і 2007 роках не виплатив кожному з них.