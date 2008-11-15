У Полтавській області відкрили пам'ятний знак жертвам Голодомору

У селі Петрівка Полтавської області урочисто відкрили пам`ятний знак жертвам Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, автор монумента - Анатолій ЧЕРНОЩОКОВ.

Гранітний комплекс встановлено за спонсорські кошти голови правління ВАТ «Полтавтрансбуд», депутата Полтавської міської ради Олексія ЛАНДАРЯ.

У церемонії відкриття взяли участь голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ, заступник міської голови Полтави Лариса СЕМЕНЯГА, голова Полтавської райдержадміністрації Сергій АНТОНЮК та інші. Присутні вшанували пам`ять загиблих з голоду хвилиною мовчання.

«Наша область найбільше постраждала в те лихоліття. За даними істориків, на Полтавщині імовірна кількість жертв Голодомору 1932-1933 рр. досягає близько мільйона чоловік. Точну кількість встановити неможливо, оскільки архівні документи про той період відсутні. Але ми повинні віддати шану пам`яті померлих. З початку цього року в регіоні відкрили майже 80 пам`ятників жертвам Голодомору», - сказав В.АСАДЧЕВ.

Всього в Полтавській області виявлено 443 місця масових поховань жертв Голодомору, встановлено 598 пам`ятних знаків.