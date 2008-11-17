Рада регіонів Луганщини розглянула наслідки кризи

В Алчевське відбулося засідання ради регіонів Луганщини. Учасники засідання обговорили можливі наслідки впливу світової фінансової кризи на економіку Луганської області і, як наслідок, на соціальну сферу, а також можливі шляхи подолання кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні голова Луганської обласної держадміністрації Олександр АНТІПОВ констатував, що негативні тенденції зниження об`ємів виробництва на підприємствах регіону ведуть не тільки до зменшення прибутку і податкових надходжень, а й загрожують зростанням безробіття.

За словами О.Антіпова, криза вже торкнулася металургійної галузі: з 33 тисяч працюючих у металургійній галузі, більше 26,5 тисяч працюють неповний робочий тиждень, а 6,5 тисяч відправлені до неоплачуваних відпусток. На вугледобувних підприємствах скорочення не торкнулися працівників основних професій, але близько 1 тис. чоловік (це майже 10%) - робітників поверхневих комплексів - вже відправлені до неоплачуваних відпусток. Наприкінці вересня від вугілля ДП "Ровенькиантрацит" відмовилися металургійні комбінати України і зарубіжні контрагенти, яким планувалося відвантажити продукції на 70 млн. грн., а це майже 120 тис. тонн. Більше половини працівників основних машинобудівних підприємств переведена на неповний робочий тиждень, а 12% - відправлені до неоплачуваних відпусток. Впродовж січня-жовтня в будівельній галузі об`єми робіт зменшені в цілому на 25%. Тільки в жовтні на основному підприємстві - ТОВ "Нові технології" об`єми знижені на 60%.

Губернатор області вважає, що таке скорочення виробництва може мати вкрай негативні соціальні наслідки: зростання заборгованості із зарплати вполовину, недобір до Пенсійного фонду не менше 12%. Крім того, в більшості міст і районів області прогнозується значне зменшення бюджетних надходжень, особливо з прибуткового податку. Це може призвести до повної дестабілізації і без того напружених бюджетів територій з наслідками для соціальної сфери.