Суд у Гаазі перегляне справу розгону Майдану (відео)

Про це в ефірі Громадського розповів адвокат родин Небесної сотні Маркіян Галабала.

"Ми намагалися у цьому поданні довести, що акції влади проти учасників Євромайдану мали зовсім не спонтанний, а організований характер. Був штаб, який координував дії всіх силовиків, внутрішніх військ, "Беркуту", — повідомляє адвокат.

На переконання Галабали, трагедії, які відбулися з початку 2014 року, були не просто реакцією представників влади на протестувальників.

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"Це був цілеспрямований акт агресії проти українського народу з метою придушення протестів, бо вони могли вилитися у розкриття корупційних злочинів влади, що і сталося", — наголосив він.

Як повідомляє адвокат, родини загиблих на Майдані надали офісу прокурора докази системності і спланованості цих дій, що дало можливість відобразити у звіті проміжний, позитивний для України результат.

"Ми продовжуємо боротися. Наші документи будуть вивчені ще раз, і дасть бог, офіс прокурора знайде підстави для допровадження цих справ", — зазначив Галабала.