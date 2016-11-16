Суд у Гаазі перегляне справу розгону Майдану (відео)
Місяць тому родини Небесної сотні зустрічалися з місією Міжнародного кримінального суду в Україні, якій передали документи для подальшого вивчення. В звіті суду ці документи не були враховані, але вже прийнято рішення про їхнє залучення. На прокурора вплинуло те, що у поданні родин доводився факт організованого насильницького характеру дій влади щодо протестувальників Майдану.
Про це в ефірі Громадського розповів адвокат родин Небесної сотні Маркіян Галабала.
"Ми намагалися у цьому поданні довести, що акції влади проти учасників Євромайдану мали зовсім не спонтанний, а організований характер. Був штаб, який координував дії всіх силовиків, внутрішніх військ, "Беркуту", — повідомляє адвокат.
На переконання Галабали, трагедії, які відбулися з початку 2014 року, були не просто реакцією представників влади на протестувальників.
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"Це був цілеспрямований акт агресії проти українського народу з метою придушення протестів, бо вони могли вилитися у розкриття корупційних злочинів влади, що і сталося", — наголосив він.
Як повідомляє адвокат, родини загиблих на Майдані надали офісу прокурора докази системності і спланованості цих дій, що дало можливість відобразити у звіті проміжний, позитивний для України результат.
"Ми продовжуємо боротися. Наші документи будуть вивчені ще раз, і дасть бог, офіс прокурора знайде підстави для допровадження цих справ", — зазначив Галабала.